舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -Grateful Cypher-のBlu-rayがきょう2日発売。あわせて公演主題歌「Rhyme of Revolt」のパフォーマンス映像がヒプステ公式YouTubeチャンネルにて公開された。本公演は、昨年10月4日〜14日にTOKYO DOME CITY HALLにて上演された新作公演。今回公開された映像では、昨年3月に上演した『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -New Encounter-に引き続き6ディビジョン18人のキャストと、舞台オリジナルディビジョンとして半グレ集団、ハチオウジ・ディビジョン“WESTEND-MAFIA”が新たに登場し、23人のキャストがそろい踏み。キャストたちのエネルギーと圧倒的な迫力が画面に広がり、まるでその場に立ち会っているかのような臨場感を味わうことのできるパフォーマンス映像となっている。

本Blu-rayには、圧巻のパフォーマンスが繰り広げられる公演の模様が余すことなく収められているほか、カーテンコールやスペシャルドキュメンタリー映像も収録されており、ファン必見の内容が詰まったアイテムとなっている。また、舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《MAD TRIGGER CREW&どついたれ本舗 feat. 道頓堀ダイバーズ》の上演も決定している。4月18日〜20日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール、5月1日〜11日に東京・品川プリンスホテル ステラボールにて上演される。