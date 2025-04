BTS・J-HOPE、米ビルボード「ホット100」65位！ JUNG KOOKと並ぶ最多チャートイン記録

BTS・J-HOPEがビルボードの「ホット100」に再びチャートインを果たした。

【写真】J-HOPE、LAの豪華自宅大公開

4月1日に発表されたアメリカ音楽専門メディアのビルボードの最新チャート(4月5日付)によると、J-HOPEのデジタルシングル『MONA LISA』がビルボードのメインソングチャート「ホット100」で65位となった。

今回でJ-HOPEはソロ歌手として通算7回目の「ホット100」チャートインとなり、K-POPソロ歌手最多タイ記録となった。なお、既存の記録保有者はJUNG KOOKである。

J-HOPEは、2019年にリリースした『Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)』(81位)を皮切りに、2022年の初ソロアルバム『Jack In The Box』のダブルタイトル曲『MORE』(82位)、『Arson』(96位)、2023年のソロシングル『on the street(with J. Cole)』(60位)などが「ホット100」にチャートインし、着実な成果を出した。

(写真=BIGHIT MUSIC)J-HOPE

特に今年に入ってから、『LV Bag(feat. j-hope & Pharrell Williams)』、『Sweet Dreams(feat. Miguel)』、そして『MONA LISA』まで全3曲をすべて「ホット100」に連続でチャートインさせるという快挙を成し遂げた。

また、J-HOPEはグローバルソングチャートでも頭角を現した。『MONA LISA』は「グローバル200」で14位、「グローバル(アメリカを除く)」で9位となり、自己最高順位を更新した。チャートでは初めて「トップ10」に入り、世界的な人気を証明した。

このほかにも『MONA LIZA』は、「デジタルソングセールス」で1位を獲得するなど、多数のチャートで上位となり、グローバルアーティストの底力を見せた。

BTSメンバーのソロ曲も依然として人気である。J-HOPEのもう一つのデジタルシングル『Sweet Dreams(feat. Miguel)』は3週連続で「グローバル200」(41位)、「グローバル(アメリカを除く)」(21位)にチャートインを果たした。

また、JIMINの2ndソロアルバム『MUSE』のタイトル曲『Who』(45位)、JUNG KOOKの初のソロシングル『Seven(feat. Latto)』(120位)も「グローバル200」にチャートインをしており、「グローバル(アメリカを除く)」では『Who』(32位)、『Seven(feat. Latto)』(65位)でそれぞれチャートインを果たしている。

(記事提供=OSEN)

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。