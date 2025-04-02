¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤Î¸¶°ø¤¬¶Å½Ì¡×Æþ¼Ò½éÆü¤ÎÂà¿¦Âå¹Ô°ÍÍê¤Ë¡Ä¡Ö¥´¥ß¥«¥¹¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖÆ¬¤«¤é°û¤ßÊª¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡×¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°
¢¡4·î1Æü»þÅÀ¤Ç4Ì¾¤Î°ÍÍê¢¡
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥â¡¼¥à¥ê¡×¤¬¡¢1Æü¤Ë¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯ÅÙ¿·Â´¼Ò°÷¤Î°ÍÍê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¸½ºß4Ì¾¤Î2025Ç¯ÅÙ¿·Â´¼Ò°÷¤Î°ÍÍê¤¬¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö°Ê²¼¡¢µîÇ¯¤Î¿·Â´¡¦Æþ¼Ò¼°¸å¤ÎÂà¿¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾ì¤«¤é¤ÎÈáÄË¤ÊÀ¼¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¢£ËÜ¼Ò¤ÎÆþ¼Ò¼°¤Ë¤ÆÂà¿¦Âå¹Ô¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡¡Ö¢£¥ß¥¹¤·¤ÆÀâ¶µ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Î»Å»ö¥´¥ß¥«¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ê¾Ð¾Ð¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤È¤Æ¤â½ý¤Ä¤¤¤¿¡×
¡¡¡Ö¢£½¼¼Â¤·¤¿¸¦½¤À©ÅÙ¤¢¤ê¡¢ÅÚÍËµÙÆü¤È±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¼Ò²ñ¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤È¤Ï´é¤â¹ç¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿ÍâÆü2Æü¤Ë¤Ï¡Ö"¼è°úÀè´ë¶È¤ÎË¬Ìä»þ¤ËÆ¬¤«¤é°û¤ßÊª¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¡£¤½¤ì¤¬¿É¤¯¤Æ¸ÛÍÑ¸µ¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤é¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤ë¼«Ê¬¤¬°¤¤¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿"¡×¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤òÅê¹Æ¡£¡Ö°ÍÍê¼Ô¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤ËÃæÎ©¤ÊÎ©¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡±¿±Ä³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢Äó·È700¸ÄÄ¶¤¨¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤Î¸¶°ø¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Ê¡×¡Ö¶ÐÌ³¤Î¾ò·ï¼ÂºÝ°ã¤¦¤È¤«¡¢¤«¤Ê¤ê¥Þ¥º¥¤¤Ê¡×¡ÖÆ¬¤«¤é°û¤ßÊª¤«¤±¤ë¤È¤«Ë¡¿Í¤ÎÂÖÅÙ¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤Î¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯3·î15Æü¤Ë¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥â¡¼¥à¥ê¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¸å¡¢¼èºà°ÍÍê¤äÄó·È¤¬»¦Åþ¡£±¿±Ä³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Äó·È700¸Ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âà¿¦Âå¹Ô¤ÎÎÁ¶â¤ÏÀµ¼Ò°÷¤¬22000±ß¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬12000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£