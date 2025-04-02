¡ÚÆ£ÇÈÃ¤¼¤Ï¢ºÜ¡ô£·¡Û¸×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡Ä¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï²¶¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤ó¤À
¡Ú±ê¤ÎÈôÎ¶¡¡Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤Îµ°À×¡¡°ì¿´¸ÊÆ»¡Ê£·¡Ë¡Û¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î´úÍÈ¤²¤ò¹µ¤¨¡¢»³ËÜ¾®Å´¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î°ìÈÖ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¸×¤Î¥Þ¡¼¥¯¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£²¶¤¬¡ÖÉ´½Ã¤Î²¦¡×¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤òµó¤²¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤â»¿À®¤·¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸µ¤Ë¥×¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢ÀÖ¤È²«¿§¤Ç°ìÈÖÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤â¿·ÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥¯¤À¡£
¡¡ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ëÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ð¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤âÀëÅÁ¥«¡¼¤Î¥¦¥°¥¤¥¹¥¬¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¿·ÃÄÂÎ´úÍÈ¤²¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¥á¥¥·¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÌÂô´´Ç·¤µ¤ó¤È¼ÆÅÄ¾¡µ×¤µ¤ó¤â¹çÎ®¤·¤Æ¡¢£¶¿Í¤Î½êÂ°Áª¼ê¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï½é¿Ø¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£·£²Ç¯£³·î£¶Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´úÍÈ¤²Àï¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¥ª¥ì¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¼ã¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¥¨¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ª¥Ã¥½¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó½Ð¿È¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤ËÂ¿¾¯¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ë´·¤ì¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿·ÃÄÂÎ¤Î°ìÈ¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤È¥ï¥±¤¬°ã¤¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥¤Ï¤¹¤ë¤è¤Í¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¸å±ç¼Ô¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ë»Ñ¤â¸«¤Æ¤¿¤·¡¢¥ª¥ì¤é¤âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È·Þ¤¨¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤è¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ£±²ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡Öµ¤¹çÆþ¤ì¤Æ¤¤¤±¤è¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤«¤é¶õµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£²¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì´é¿§¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¥Õ¥ê¥ª¥Ã¥½¤È¤Î»î¹ç¤ÏÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ï½Ð¤»¤¿¡£ËÌÂô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸ª¤òÃ¡¤«¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎËÜÍè¤Îµï¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶³´¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£º£¤â»î¹ç¤ÏÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Á¤í¤óÊ¢¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¤À¤è¡£ºÇ½é¤ÏÉ¬»à¤À¤â¤ó¡£µëÎÁ¤â½Ð¤Ê¤¤¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÇÈÓ¤Ç¤â¿©¤Ã¤È¤±¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤Í¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¸ÅÁã¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤â¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬È´¤±¤ÆÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£