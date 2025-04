『アイドル衣装のひみつ~カワイイの方程式~』(2025年6月5日発売予定)の予約販売が開始された。

【写真】可愛い!本書のために作られたオリジナル衣装を見る

本書はAKB48や=LOVEなど、数多くのアイドル衣装を手掛ける、茅野しのぶの著書。ファンだけでなく、アイドル自身からも支持され続ける衣装のひみつとは……。だれもが知っているあの衣装から最新衣装まで、20年間で作られた衣装のエピソードと共に「カワイイの方程式」に迫る。

カバーには本書のために作られたオリジナル衣装の写真を使用。この衣装は、AKB48「春コンサート 2024」「11月のアンクレット」、=LOVE WINTER TOUR 「You all are "My ideal"」で着用された衣装と同じ生地を用いて制作。本書だからこそ実現できた、特別なドレスだ。

(文=リアルサウンド ブック編集部)