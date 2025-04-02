4月3日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<3612> ワールド [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　　<8016> オンワード [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　　<8276> 平和堂 [東Ｐ] 　　　(前回13:30)
　　　<9275> ナルミヤ [東Ｓ] 　　(前回15:30)
　　◆第1四半期決算：
　　　<2493> イーサポート [東Ｓ] (前回15:30)
　　★<2809> キユーピー [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　　<2830> アヲハタ [東Ｓ] 　　(前回15:30)
　　　<6474> 不二越 [東Ｐ] 　　　(前回15:00)
　　　<9872> 北恵 [東Ｓ] 　　　　(前回16:00)
　　◆第2四半期決算：
　　　<3035> ＫＴＫ [東Ｓ] 　　　(前回15:45)
　　★<3498> 霞ヶ関Ｃ [東Ｐ] 　　(前回15:35)
　　◆第3四半期決算：
　　　<3549> クスリアオキ [東Ｐ] (前回15:30)
　　　<5932> 三協立山 [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　合計13社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

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