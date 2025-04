俳優で歌手のディーン・フジオカ(44)が1日、自身のインスタグラムを更新。“顔出し”家族ショットを披露した。ディーンは「Here is to commemorate… God bless our family(翻訳:ここで記念に... 私たちの家族に神のご加護を」とつづり、妻&長男&長女&次男と家族旅行を楽しむ動画をアップ。楽しそうな子どもたちや、太もものタトゥーが印象的な妻の様子など、さまざまな瞬間が切り取られている。

この投稿に「ご家族との幸せなシーンを見せてもらえて感無量です」「無邪気な子ども達が成長していく姿見せていただいて凄く嬉しいです」「お子様達もdaddyと家族みんなで会える貴重な時間とっても楽しそう」「ディーンさんがかけがえのないご家族と過ごす時間…宝物が増えていきます様に」などの声が寄せられている。ディーンは2012年にインドネシア人女性と結婚し、14年に男女の双子が誕生。17年3月には第3子男児が誕生した。