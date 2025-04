ナショナルリーグ・サウス(英実質6部)で、驚きのゴールが生まれた。



3月29日に行われたホーンチャーチ対ウェストン・スーパー・メアの試合。主役となったのはルーク・コールソンという選手だ。



3-2でウェストンがリードした試合のアディショナルタイム、コーナーキックのチャンスを得たホーンチャーチはGKを含む全員をペナルティエリアに集結させ、同点ゴールを狙う。しかしボールはこの日2得点を決めていたウェストンのコールソンのもとへ。コールソンは自陣ペナルティエリアからボールを敵ゴール方向に思い切り蹴り出すと、およそ100ヤード(91.4メートル)の距離からゴールにボールが収まり、超ロングシュートが決まった。



この驚きのシュートでハットトリックを達成したコールソン。英『THE Sun』は、サポーターたちの驚きの声を拾っている。



「プスカシュ賞のためにFIFAに提出しよう!」

「ネットが空であろうとなかろうと、距離はとんでもないものだった」

「キーパーは大失敗だったね」



ウェストンはこの勝利で、勝ち点を69に伸ばしている。





Highlights from yesterday's @TheVanaramaNL league defeat against @WSM_AFCOfficial can now be found on our YouTube channel, including this 100 yard goal from the visitors.



Link https://t.co/KMetZNak2Z pic.twitter.com/Q7FfR5bHU4