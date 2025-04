日本代表MF三笘薫も所属するブライトンはまたしても逸材の獲得に成功したようだ。



2日、ブライトンはサンダーランドに所属する18歳FWトミー・ワトソンの獲得を正式に発表した。



サンダーランドの下部組織出身であるワトソンは今季からトップチームに昇格。デビューシーズンながら今季はすでに14試合に出場しており、2ゴールを記録するなど18歳ながら活躍を見せている。



そんなワトソンだが、今夏ブライトンへのステップアップを果たすことが決定。ブライトン公式によると、ワトソンは今季はサンダーランドでプレイし、シーズン終了後にブライトンに加入するとのこと。また契約期間は2029年6月までとなっており、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、移籍金は1000万ポンド程度だという。



左ウイングを主戦場とするワトソンだが、果たして来季プレミアリーグでどのようなプレイを見せるのだろうか。

18-year-old Tommy Watson getting his first two @SunderlandAFC goals!#EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/dwDDYEEooi