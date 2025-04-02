¼ê´Ö²Ë¤«¤«¤ë¡Ö³Ñ¼Ñ¡×¢ª¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¡ª¡¡¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ë¡Ö¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö¹Í¤¨¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ö¥í¥Ã¥¯Æù¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¥³¥È¥³¥È¤È¼Ñ¹þ¤ó¤Çºî¤ë¡Ö³Ñ¼Ñ¡×¡£¼ê´Ö¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡Ä¤ÈÄ©Àï¤·¤Å¤é¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥¨¥Ð¥é¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷ebarafoods¡Ë¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡Ö³Ñ¼ÑÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤¿¤Ã¤¿¤Î5Ê¬¡ª³Ñ¼ÑÉ÷ÆÚ´¬¤Æ¦Éå
Ã»»þ´Ö¤Çºî¤ì¤ë¡Ö³Ñ¼ÑÉ÷ÆÚ´¬¤Æ¦Éå¡×
»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡×¤È¡ÖÌÚÌÊÆ¦Éå¡×¤Ç¤¹¡£Æ¦Éå¤òÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ç´¬¤±¤Ð¡¢¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¤Ç´°À®¡£Ã»»þ´Ö¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤¬¤·¤ß¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤¹¤¾Æ¤Î¤¿¤ì¡×¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£
¢¦ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ä8Ëç¡ÊÌó240g¡Ë
¡¦ÌÚÌÊÆ¦Éå¡Ä1/2Ãú¡ÊÌó200g¡Ë
¡¦¤æ¤ÇÍñ¡Ä2¸Ä
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦±ö¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¾¯¡¹
A ¤¹¤¾Æ¤Î¤¿¤ì¡Ä150ml
A ¼ò¡Ä50ml
A ¿å¡Ä50ml
A À¸Õª¡ÊÀéÀÚ¤ê¡Ë¡Ä1/2¤«¤±
¡¦¤Û¤¦¤ì¤ó¤½¤¦¡¢¾®¾¾ºÚ¤Ê¤É¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¡ÄÅ¬µ¹
¢¦ºî¤êÊý
¡Æ¦Éå¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤ÇÂÑÇ®»®¤Ë¤Î¤»¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤º¤Ë600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÌó2Ê¬²ÃÇ®¤·¤Æ¿å¤¤ê¤·¡¢8ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¢ÆÚÆù¤ò¹¤²¡¢±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤·¤Æ¡¤ò¤Î¤»¤Æ´¬¤¡¢ÊÒ·ªÊ´¤òÇö¤¯¤Þ¤Ö¤¹¡£
£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤òÇ®¤·¡¢¢¤òÆù¤Î´¬¤½ª¤ï¤ê¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢Á´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¤A¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é¥¢¥¯¤ò½ü¤¡¢Íî¤È¤·³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤ÇÌó5Ê¬¼Ñ¹þ¤à¡£
¥Æù´¬¤Æ¦Éå¤òÎ¢ÊÖ¤·¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤æ¤ÇÍñ¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó15Ê¬¤ª¤¡¢Ì£¤¬¤Ê¤¸¤ó¤À¤é´°À®¡£
¢¨ ¾¯¤·Îä¤Þ¤¹¤³¤È¤ÇÌ£¤¬¤·¤ß¤Æ¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¦¤ª¹¥¤ß¤Ç²¼è§¤Ç¤·¤¿ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤òÅº¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹Í¤¨¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤¿¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ¡§¥¨¥Ð¥é¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤¿¤Ã¤¿¤Î5Ê¬¡ª³Ñ¼ÑÉ÷ÆÚ´¬¤Æ¦Éå