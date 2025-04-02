【ユーロ圏】

フランス財政収支（2月）15:45

予想 N/A 前回 -173.0億ユーロ



【トルコ】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）16:00

予想 N/A 前回 48.3



【ブラジル】

鉱工業生産指数（2月）21:00

予想 N/A 前回 1.4%（前年比)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（03/22 - 03/28）20:00

予想 N/A 前回 -2.0%（前週比)



ADP雇用者数（3月）21:15

予想 12.0万人 前回 7.7万人（前月比)



製造業新規受注（2月）23:00

予想 0.4% 前回 1.7%（前月比)



耐久財受注（確報値）（2月）23:00

予想 0.9% 前回 0.9%（前月比)

予想 0.7% 前回 0.7%（輸送除くコア・前月比)



※予定は変更されることがあります。

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