【ユーロ圏】
フランス財政収支（2月）15:45
予想　N/A　前回　-173.0億ユーロ

【トルコ】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）16:00
予想　N/A　前回　48.3

【ブラジル】
鉱工業生産指数（2月）21:00
予想　N/A　前回　1.4%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/22 - 03/28）20:00
予想　N/A　前回　-2.0%（前週比)

ADP雇用者数（3月）21:15
予想　12.0万人　前回　7.7万人（前月比)

製造業新規受注（2月）23:00
予想　0.4%　前回　1.7%（前月比)

耐久財受注（確報値）（2月）23:00
予想　0.9%　前回　0.9%（前月比)　
予想　0.7%　前回　0.7%（輸送除くコア・前月比)

※予定は変更されることがあります。