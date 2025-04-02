19:30 シュナーベルECB理事、ユーロ圏の経済成長について講演

21:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント講演

22:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ルーマニア中銀主催イベント「非伝統的金融政策」講演

23:05 レーンECBチーフエコノミスト、AIに関する会議「経済的影響と課題」講演

23:30 米週間石油在庫統計



3日

5:00 トランプ米大統領、相互関税について発表「アメリカを再び豊かに」演説

5:30 クーグラーFRB理事、インフレ期待と金融政策について講演（質疑応答あり）



EU非公式国防相会合

トランプ米大統領、相互関税・追加セクター別関税発動予定



※予定は変更されることがあります。

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