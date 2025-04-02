19:30　シュナーベルECB理事、ユーロ圏の経済成長について講演
21:00　エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント講演
22:00　ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ルーマニア中銀主催イベント「非伝統的金融政策」講演
23:05　レーンECBチーフエコノミスト、AIに関する会議「経済的影響と課題」講演
23:30　米週間石油在庫統計

3日
5:00　トランプ米大統領、相互関税について発表「アメリカを再び豊かに」演説
5:30　クーグラーFRB理事、インフレ期待と金融政策について講演（質疑応答あり）

EU非公式国防相会合
トランプ米大統領、相互関税・追加セクター別関税発動予定

※予定は変更されることがあります。