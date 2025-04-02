『B.LEAGUE ツインウエハース』今季版が4月7日より販売開始…直筆サイン入りカードが当たるキャンペーンも
株式会社バンダイはカード付きウエハース『B.LEAGUE ツインウエハース 2024-25 SEASON』を4月7日から全国量販店の菓子売場などで販売を開始する。
今回の2024ー25版は昨年4月に販売された2023ー24シーズン版に続く第2弾。前回同様「りそなグループB.LEAGUE2024ー25シーズン」のB1に所属する24クラブから各2選手がラインナップされ、金色泊サインプリント入りのレアカード8種も含めた全56種がランダムに封入されている。
また、当たり券が出ると直筆サインカードと限定ポスターがもらえるキャンペーンも実施。直筆サインカードは48選手が対象で、応募するとランダムで1枚発送される。キャンペーン期間は4月7日から6月30日まで。
「B.LEAGUE ツインウエハース 2024-25 SEASON」
●バニラクリーム味ウエハース2枚
●メタリックプラカード1枚（48選手＋8レアカード 全56種）
■選手カードラインナップ（★＝レア有）
ドワイト・ラモス
島谷怜
渡辺翔太
ネイサン・ブース
赤穂雷太
中山拓哉
長谷川暢
中村功平
比江島慎 ★
D.J・ニュービル
藤井祐眞
辻直人
ジェフ・ギブス
松山駿
渡邊雄太
富樫勇樹 ★
テーブス海 ★
小酒部泰暉
ジョシュ・ホーキンソン
田中大貴
篠山竜青
ロスコ・アレン
マイク・コッツァー
松崎裕樹
吉井裕鷹
佐々木隆成 ★
須田侑太郎
西田優大 ★
並里成
内尾聡理
齋藤拓実 ★
中東泰斗
野本大智
常田耕平
チャールズ・ジャクソン
岡田侑大
マット・ボンズ
牧隼利
安藤誓哉
ニック・ケイ
ドウェイン・エバンス ★
山崎 稜
レイナルド・ガルシア
角田太輝
馬場雄大
川真田紘也
岸本隆一 ★
ジャック・クーリー