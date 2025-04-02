　株式会社バンダイはカード付きウエハース『B.LEAGUE ツインウエハース 2024-25 SEASON』を4月7日から全国量販店の菓子売場などで販売を開始する。


　今回の2024ー25版は昨年4月に販売された2023ー24シーズン版に続く第2弾。前回同様「りそなグループB.LEAGUE2024ー25シーズン」のB1に所属する24クラブから各2選手がラインナップされ、金色泊サインプリント入りのレアカード8種も含めた全56種がランダムに封入されている。


　また、当たり券が出ると直筆サインカードと限定ポスターがもらえるキャンペーンも実施。直筆サインカードは48選手が対象で、応募するとランダムで1枚発送される。キャンペーン期間は4月7日から6月30日まで。


「B.LEAGUE ツインウエハース 2024-25 SEASON」

●バニラクリーム味ウエハース2枚

●メタリックプラカード1枚（48選手＋8レアカード 全56種）


■選手カードラインナップ（★＝レア有）

ドワイト・ラモス

島谷怜

渡辺翔太

ネイサン・ブース

赤穂雷太

中山拓哉

長谷川暢

中村功平

比江島慎　★

D.J・ニュービル

藤井祐眞

辻直人

ジェフ・ギブス

松山駿

渡邊雄太

富樫勇樹　★

テーブス海　★

小酒部泰暉

ジョシュ・ホーキンソン

田中大貴

篠山竜青

ロスコ・アレン

マイク・コッツァー

松崎裕樹

吉井裕鷹

佐々木隆成　★

須田侑太郎

西田優大　★

並里成

内尾聡理

齋藤拓実　★

中東泰斗

野本大智

常田耕平

チャールズ・ジャクソン

岡田侑大

マット・ボンズ

牧隼利

安藤誓哉

ニック・ケイ

ドウェイン・エバンス　★

山崎 稜

レイナルド・ガルシア

角田太輝

馬場雄大

川真田紘也

岸本隆一　★

ジャック・クーリー