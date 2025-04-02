株式会社バンダイはカード付きウエハース『B.LEAGUE ツインウエハース 2024-25 SEASON』を4月7日から全国量販店の菓子売場などで販売を開始する。

今回の2024ー25版は昨年4月に販売された2023ー24シーズン版に続く第2弾。前回同様「りそなグループB.LEAGUE2024ー25シーズン」のB1に所属する24クラブから各2選手がラインナップされ、金色泊サインプリント入りのレアカード8種も含めた全56種がランダムに封入されている。

また、当たり券が出ると直筆サインカードと限定ポスターがもらえるキャンペーンも実施。直筆サインカードは48選手が対象で、応募するとランダムで1枚発送される。キャンペーン期間は4月7日から6月30日まで。

「B.LEAGUE ツインウエハース 2024-25 SEASON」



●バニラクリーム味ウエハース2枚



●メタリックプラカード1枚（48選手＋8レアカード 全56種）

■選手カードラインナップ（★＝レア有）



ドワイト・ラモス



島谷怜



渡辺翔太



ネイサン・ブース



赤穂雷太



中山拓哉



長谷川暢



中村功平



比江島慎 ★



D.J・ニュービル



藤井祐眞



辻直人



ジェフ・ギブス



松山駿



渡邊雄太



富樫勇樹 ★



テーブス海 ★



小酒部泰暉



ジョシュ・ホーキンソン



田中大貴



篠山竜青



ロスコ・アレン



マイク・コッツァー



松崎裕樹



吉井裕鷹



佐々木隆成 ★



須田侑太郎



西田優大 ★



並里成



内尾聡理



齋藤拓実 ★



中東泰斗



野本大智



常田耕平



チャールズ・ジャクソン



岡田侑大



マット・ボンズ



牧隼利



安藤誓哉



ニック・ケイ



ドウェイン・エバンス ★



山崎 稜



レイナルド・ガルシア



角田太輝



馬場雄大



川真田紘也



岸本隆一 ★



ジャック・クーリー