¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡Ö£Ë£Â£Ï¡Ê´Ú¹ñ¥ê¡¼¥°¡ËÆ±Áë²ñ¡×´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îà´Ú¹ñ¤Î»êÊõá¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡á¶â·ÅÀ®¡Ë¤¬¡¢£³£Á¥¨¥ë¥Ñ¥½Àï¤Ç»×¤ï¤Ì¡Ö£Ë£Â£Ï¡Ê´Ú¹ñ¥ê¡¼¥°¡ËÆ±Áë²ñ¡×¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ö£Ï£Ó£Å£Î¡×¤Ï£²Æü¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¢£Ë£Ô½Ð¿È³°¹ñ¿Í¤È¶¦¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³ÊÄ©Àï¡×¤È¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê»±²¼£³£Á¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼Íî¤Á¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¡¢¥¨¥ë¥Ñ¥½Àï¤Ë½Ð¾ì¡££±²ó¤Ëºòµ¨¤Þ¤Ç£Ë£Â£Ï¡¦£Ë£Ô½êÂ°¤Î¥¦¥§¥¹¡¦¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥óÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£Ë£Â£Ï¡¦¥¥¦¥à½êÂ°¤À¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÏÆ±Åê¼êÁê¼ê¤Ë£¹ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤È¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿Áê¼ê¥¨¥ë¥Ñ¥½¤Î¡Ö£¶ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ïºòµ¨¤Ï£Ë£Â£Ï¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÂÇËÀÉü³è¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÏÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç£±£´£µ¥¥í¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡££´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£µÎÒ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤¬£´¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï£Ë£Â£Ï¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤È»î¹ç¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç°Õ¿Þ¤»¤º¡Ø£Ë£Â£ÏÆ±Áë²ñ¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¹¥°ÕÅª¤ËÊó¤¸¤¿¡£