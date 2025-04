サザンオールスターズが、最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』にまつわる音楽ランキングにおいて、なんと今日までで首位150冠超えの快挙を達成したことを発表した。サザンオールスターズが満を持してリリースした最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』は、全14曲、言葉とメロディーが緻密かつ丁寧に編み込まれ、サザンが47年の活動を経て辿り着いたポップスの極致ともいうべき、彩豊かな楽曲が収録されているという。

▲『THANK YOU SO MUCH』ジャケット写真 ▲『THANK YOU SO MUCH』ジャケット写真

リリース情報

16thオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』

2025年3月19日(水)発売

特設サイト:https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album

『THANK YOU SO MUCH』特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch

配信リンク:https://taishita.lnk.to/THANKYOUSOMUCHPR



◆形態

・完全生産限定盤A[CD+SPECIAL DISC(Blu-ray)+SPECIAL BOOK]

品番:VIZL-3000 価格:\9,680(税込)



・完全生産限定盤B [CD+SPECIAL DISC(DVD)+SPECIAL BOOK]

品番:VIZL-3001 価格:\9,680(税込)



・通常盤[CD]

品番: VICL-67300 価格:\3,960(税込)



・アナログ盤[2LP]

品番:VIJL-62400〜1 価格:\5,500(税込)



◆収録曲

恋のブギウギナイト (フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」主題歌/ユニクロ「年末祭・新年祭」TVCMソング)

ジャンヌ・ダルクによろしく (TBS系スポーツ2024テーマ曲)

桜、ひらり (U-NEXT「SASプロジェクト」TVCMソング)

暮れゆく街のふたり (映画『盤上の向日葵』主題歌)

盆ギリ恋歌 (DAM「Singing」2023 Special Project CMソング)

ごめんね母さん

風のタイムマシンにのって

史上最恐のモンスター

夢の宇宙旅行 (ユニクロ「ジーンズ」TVCMソング/nishikawa[エアー]TVCMソング/nishikawa「おてごろ西川」TVCMソング)

歌えニッポンの空 (ユニクロ「UVカット」TVCMソング)

悲しみはブギの彼方に (ユニクロ「ブラトップ」TVCMソング)

ミツコとカンジ

神様からの贈り物 (NHK放送100年関連番組テーマソング)

Relay〜杜の詩 (ユニクロ「ヒートテック」TVCMソング)



[完全生産限定盤SPECIAL DISC]

「Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」

完全生産限定盤 特典SPECIAL DISCトレーラー映像 https://youtu.be/1PV-ApZDOsk

女呼んでブギ

ジャンヌ・ダルクによろしく

My Foreplay Music

海

神の島遥か国

栄光の男

愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜

いとしのエリー

思い過ごしも恋のうち

東京VICTORY

真夏の果実

恋のブギウギナイト

LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜

マチルダBABY

ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)

みんなのうた

マンピーのG★SPOT

希望の轍

勝手にシンドバッド



[完全生産限定盤SPECIAL BOOK]

「よむ “THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”」

桑田佳祐がアルバムについて“かたる”ロングインタビューと、“よむ”ことで作品の新たな魅力を知っていただくことができる“徹底楽曲解説”を掲載。楽曲解説はサザンオールスターズの原 由子、関口和之、松田弘、野沢秀行に加えて、アルバム制作に関わったミュージシャンやエンジニアの証言により構成されている。『THANK YOU SO MUCH』というアルバムの背景、楽曲に込められた想い、制作におけるこだわりなどが存分に語られた、アルバムをより深く読み解くためのガイドブックともいえる永久保存版の一冊。表紙・裏表紙含む全64ページ。







16thオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』2025年3月19日(水)発売特設サイト:https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album『THANK YOU SO MUCH』特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch配信リンク:https://taishita.lnk.to/THANKYOUSOMUCHPR◆形態・完全生産限定盤A[CD+SPECIAL DISC(Blu-ray)+SPECIAL BOOK]品番:VIZL-3000 価格:\9,680(税込)・完全生産限定盤B [CD+SPECIAL DISC(DVD)+SPECIAL BOOK]品番:VIZL-3001 価格:\9,680(税込)・通常盤[CD]品番: VICL-67300 価格:\3,960(税込)・アナログ盤[2LP]品番:VIJL-62400〜1 価格:\5,500(税込)◆収録曲恋のブギウギナイト (フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」主題歌/ユニクロ「年末祭・新年祭」TVCMソング)ジャンヌ・ダルクによろしく (TBS系スポーツ2024テーマ曲)桜、ひらり (U-NEXT「SASプロジェクト」TVCMソング)暮れゆく街のふたり (映画『盤上の向日葵』主題歌)盆ギリ恋歌 (DAM「Singing」2023 Special Project CMソング)ごめんね母さん風のタイムマシンにのって史上最恐のモンスター夢の宇宙旅行 (ユニクロ「ジーンズ」TVCMソング/nishikawa[エアー]TVCMソング/nishikawa「おてごろ西川」TVCMソング)歌えニッポンの空 (ユニクロ「UVカット」TVCMソング)悲しみはブギの彼方に (ユニクロ「ブラトップ」TVCMソング)ミツコとカンジ神様からの贈り物 (NHK放送100年関連番組テーマソング)Relay〜杜の詩 (ユニクロ「ヒートテック」TVCMソング)[完全生産限定盤SPECIAL DISC]「Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」完全生産限定盤 特典SPECIAL DISCトレーラー映像 https://youtu.be/1PV-ApZDOsk女呼んでブギジャンヌ・ダルクによろしくMy Foreplay Music神の島遥か国栄光の男愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜いとしのエリー思い過ごしも恋のうち東京VICTORY真夏の果実恋のブギウギナイトLOVE AFFAIR〜秘密のデート〜マチルダBABYミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)みんなのうたマンピーのG★SPOT希望の轍勝手にシンドバッド[完全生産限定盤SPECIAL BOOK]「よむ “THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”」桑田佳祐がアルバムについて“かたる”ロングインタビューと、“よむ”ことで作品の新たな魅力を知っていただくことができる“徹底楽曲解説”を掲載。楽曲解説はサザンオールスターズの原 由子、関口和之、松田弘、野沢秀行に加えて、アルバム制作に関わったミュージシャンやエンジニアの証言により構成されている。『THANK YOU SO MUCH』というアルバムの背景、楽曲に込められた想い、制作におけるこだわりなどが存分に語られた、アルバムをより深く読み解くためのガイドブックともいえる永久保存版の一冊。表紙・裏表紙含む全64ページ。

ライブ情報

<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>

※終了公演は省略

2025年

4月3日(木)開場17:00 開演18:30

会場:横浜アリーナ



4月12日(土)開場15:00 開演17:00

4月13日(日)開場15:00 開演17:00

会場:みずほPayPayドーム福岡



4月23日(水)開場16:30 開演18:30

4月24日(木)開場16:30 開演18:30

会場:バンテリンドーム ナゴヤ



5月10日(土)開場15:00 開演17:00

5月11日(日)開場14:00 開演16:00

会場:大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)



5月17日(土)開場15:00 開演17:00

5月18日(日)開場14:00 開演16:00

会場:京セラドーム大阪



5月28日(水)開場16:00 開演18:30

5月29日(木)開場16:00 開演18:30

会場:東京ドーム



[チケット]

チケット料金 全席指定 11,000円(税込)

※5歳以上要チケット/4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。

サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour

<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>※終了公演は省略2025年4月3日(木)開場17:00 開演18:30会場:横浜アリーナ4月12日(土)開場15:00 開演17:004月13日(日)開場15:00 開演17:00会場:みずほPayPayドーム福岡4月23日(水)開場16:30 開演18:304月24日(木)開場16:30 開演18:30会場:バンテリンドーム ナゴヤ5月10日(土)開場15:00 開演17:005月11日(日)開場14:00 開演16:00会場:大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)5月17日(土)開場15:00 開演17:005月18日(日)開場14:00 開演16:00会場:京セラドーム大阪5月28日(水)開場16:00 開演18:305月29日(木)開場16:00 開演18:30会場:東京ドーム[チケット]チケット料金 全席指定 11,000円(税込)※5歳以上要チケット/4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイトhttps://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour

本日『THANK YOU SO MUCH』が首位150冠超えの快挙を達成したことを記念し、アルバム特設サイトにて、桑田佳祐が作品や楽曲に込めた想いを語ったインタビュー記事を公開した。本インタビュー記事は、3月14日に発売された「レコード・コレクターズ 2025年4月号 サザンオールスターズ特集」からの部分転載となる。全国ツアー真っ最中の桑田佳祐が、編集部からのメールインタビューに応え、テキストでのやり取りならではの語り口で綴られたエッセイにも近い内容が大好評を受けていた。以下、本日特設サイトにて公開されたインタビュー記事より一部特別に抜粋。◆ ◆ ◆――『THANK YOU SO MUCH』ですが、ロック、ディスコ、エキゾチック、ファンク、ラテン、ブギ、ブルース、歌謡曲、フォークなどの要素が混在していて、メロディ・タイプも開放感のあるものから哀愁ものまであり、かなり多彩な仕上がりですね。前作『葡萄』(15年)がややシリアス寄りの作風だっただけに、サザンオールスターズ本来のヴァラエティ感や振り幅の広さが戻ってきたように思えます。制作にあたって、そこは意識されていたのでしょうか。そういう作品を作りたかった、というコンセプト的なものはありましたか。桑田:ありがとうございます。前作『葡萄』から10年ですが、言わずもがな時代は変わり、こんなアタシも来年古希であります。振り返ればこの“ワンディケイド”は、お陰様でアタシの音楽人生の中で一番恵まれていた時期だったかもしれません。何かにつけて“ハチャメチャ”だったあの頃(特に80〜00年頃?)とは打って変わり、ガバナンスだのコンプライアンスだのといった考え方が主流となり、その波に乗ってかどうかはわかりませんが、志の高い優秀な若いスタッフ達が、今やサザンの活動をしっかりと支えてくれております。そんな彼らが、今や好々爺となったアタシの過去の失態や悪事に気付いていない事もコレ幸いとばかり、この10年間は色々な意味で冷静に“音楽”や“仲間”と向き合うことが出来たと思っています。◆ ◆ ◆なおサザンオールスターズは、全国ツアーも折り返し地点を過ぎ、本日と明日にアリーナ公演としては最後となる横浜アリーナ公演が行われ、その後全国5大ドームツアーへ突入していく。