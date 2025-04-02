【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン）が昨年１０月にソウル郊外の高陽総合運動場で行ったワールドツアーの模様を収めた映画「ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ ＲＩＧＨＴ ＨＥＲＥ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ＩＮ ＣＩＮＥＭＡＳ」が２日、韓国をはじめ米国、英国など６９カ国で公開される。所属事務所が同日、発表した。



「ＬＯＶＥ，ＭＯＮＥＹ，ＦＡＭＥ」「ＶＥＲＹ ＮＩＣＥ」「孫悟空（Ｓｕｐｅｒ）」など２６曲を歌うＳＥＶＥＮＴＥＥＮのステージを鑑賞できる。韓国では複合映画館（シネコン）のＣＧＶで上映される。ＳＥＶＥＮＴＥＥＮの公式ペンライトを振りながら映画を鑑賞する上映会も開かれる予定だ。日本では来月１６日に公開される。



ワールドツアーは１４都市で行われ、オンラインを含め計約１０３万７０００人の観客を動員した。



ＳＥＶＥＮＴＥＥＮは４日（現地時間）にメキシコで開催される南米最大規模の音楽フェスティバル「Ｔｅｃａｔｅ Ｐａ'ｌ Ｎｏｒｔｅ ２０２５」にＫ―ＰＯＰアーティストとして初めて出演する。



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