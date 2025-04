◆「TGC熊本2025」MC・メインアーティスト発表

【モデルプレス=2025/04/02】4月12日にグランメッセ熊本(熊本県上益城郡益城町)にて開催される「麻生専門学校グループ presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」より、MCとメインアーティストが発表された。数々の人気番組でMC、キャスター、リポーターなどを務め、2025年4月1日よりフリーアナウンサーに。“女神”とも称される抜群のスタイルも度々話題を呼び、Instagramフォロワー数10万人超えを誇る中川安奈アナが、フリーアナウンサーへの転向後初となるイベント出演、そしてTGC初出演にして初MCに就任。

◆くまモン「TGC熊本2025」登場決定

◆「TGC熊本2025」開催概要

さらに、他を圧倒するカリスマ性とビジュアル、そしてパワフルな楽曲、パフォーマンスで世界を虜にする5人組グローバルガールズグループで、2024年2月〜8月には、世界28都市を回ったワールドツアー「ITZY 2ND WORLD TOUR<BORN TO BE>」を完走。同ツアーの日本公演では、4日間で計4万5000人を魅了したITZYのTGC初出演が決定。世界を舞台に活躍する彼女たちのTGC初パフォーマンスに注目が集まる。熊本県の営業部長兼しあわせ部長で、国⺠的人気を誇るくまモンが、前回に続き3開催連続でTGC熊本に登場。くまモンからは「ばっ!今年も『TGC熊本』がやってくるのかモン!?ドキドキ、わくわくま〜☆TGC20周年おめでとうございますだモン!ボクもたいぎゃむぞらしか衣装ば着ていくモーン!皆さん楽しみにしてはいよ〜☆」とコメントが寄せられている。さらに、熊本県合志市が2026年2月27日に市制施行20周年を迎えることを記念し、TGC熊本開催4月12日に、熊本県合志市にある合志市総合センター「ヴィーブル」を舞台に、事前申込による完全招待制にて、無料で参加できるTGC熊本のプレイベント「TGC KUMAMOTO 2025 PRE STAGE in KOSHI」の開催が決定した。プレイベントでは、TGC熊本にも出演が決定している、若者からの認知度100%の“原宿のプリンセス”しなこによるキュートで元気いっぱいなライブ&トークショー、そして、世界最高峰のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦するダンスチームで、2024年の「麻生専門学校グループ presents TGC 熊本 2024」をオープニングアクトとして盛り上げたSEGA SAMMY LUXによる圧巻のダンスパフォーマンスを届ける。(modelpress編集部)イベント名称:麻生専門学校グループ presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:麻生専門学校グループ presents TGC 熊本 2025)開催日時:2025年4月12日(土)開場12:00 開演13:30 終演18:00(予定)会場:グランメッセ熊本(〒861-2235 熊本県上益城郡益城町福富1010)ゲストモデル:安斉星来、池田美優、梅田みゆ(CUTIE STREET)、大峰ユリホ、岡崎紗絵、景井ひな、加藤ナナ、川口ゆりな、菊池日菜子、雑賀サクラ、さくら、せいら、立花琴未(CANDY TUNE)、田鍋梨々花、月足天音(FRUITS ZIPPER)、鶴嶋乃愛、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、ねお、希空、野咲美優、林芽亜里、HITOMI(SAY MY NAME)、藤田ニコル、ブリッジマン遊七、古澤里紗(CUTIE STREET)、本田紗来、MINAMI、村上愛花、村川緋杏(CANDY TUNE)、村瀬紗英、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、莉子 ※50音順モデル:金澤亜美(僕が見たかった青空)、黒嵜菜々子、谷崎早耶(≠ME)、ののか、福山絢水、宮本愛結、吉本此那(僕が見たかった青空)、米澤りあ、りんか ※50音順ゲスト:小方蒼介、おかのやともか、柏木悠(超特急)、倉田瑛茉、駒木根葵汰、小宮璃央、しなこ、スザンヌ、高橋文哉、田中美久、とうあ、樋口幸平、BAEKSEUNG(EPEX)、ペルピンズ、本田響矢、松本仁、MU(EPEX)、村重杏奈、よしあき&ミチ 他 ※50音順メインアーティスト:ITZY、&TEAM、CUTIE STREET、Toua、DOBERMAN INFINITY、Hi-Fi Un!corn、FRUITS ZIPPER、僕が見たかった青空、『ユイカ』 ※50音順MC:ウエンツ瑛士、中川安奈 ※50音順ステージ内容:ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他【Not Sponsored 記事】