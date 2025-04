ダブルオーバータイムの熱戦はウルブズが劇的勝利…ナゲッツはヨキッチの“60得点超えトリプルダブル”も実らず

4月2日(現地時間1日)、ミネソタ・ティンバーウルブズが敵地のボール・アリーナでデンバー・ナゲッツと対戦した。

立ち上がりでニコラ・ヨキッチ、アーロン・ゴードンに3ポイントを許すなど、早々から2ケタのビハインドを背負う展開。それでも、アンソニー・エドワーズやジュリアス・ランドル、ジョシュ・マイノットの長距離砲などがあり、26-32と6点差で最初の12分間を終えた。

第2クォーターは10点ビハインドで迎えた開始1分12秒からマイノット、ルディ・ゴべア、ニッケル・アレクサンダー・ウォーカーが連続で得点を挙げると、同4分18秒にランドルの3ポイントで逆転。その後は一進一退の展開となり、52-53で前半を終えた。

後半はシーソーゲームが繰り広げられ、48分で決着がつかず。オーバータイムでは残り2分17秒にエドワーズの得点で6点のリードを奪ったものの、ヨキッチを中心とした相手を止められず、125-125で終了した。

ダブルオーバータイムでは1点ビハインドで迎えた終了間際にアレクサンダー・ウォーカーが3ポイントを試投。リングに嫌われたものの、残り0.1秒にラッセル・ウェストブルックからファウルを受けたとして3本のフリースローを獲得すると、最初の2本を確実に沈め、140-139で劇的勝利を収めた。

ウェスタン・カンファレンス3位のナゲッツから白星を手にした同7位のウルブズは、エドワーズが34得点10リバウンド8アシスト、アレクサンダー・ウォーカーが26得点7リバウンド8アシスト2ブロック、ランドルが26得点9リバウンド7アシスト、ゴべアが19得点12リバウンドの活躍を見せた。

一方のナゲッツはヨキッチが52分38秒のプレータイムでキャリアハイ61得点に10リバウンド10アシスト2スティールと圧巻のスタッツを残したものの、痛い敗戦を喫した。

■試合結果



デンバー・ナゲッツ 139-140 ミネソタ・ティンバーウルブズ



DEN|32|21|26|33|13|14|=139



MIN|26|26|32|28|13|15|=140

AN INSTANT CLASSIC DESERVES A WILD FINISH 🚨

Timberwolves get the rebound, push it down court, and draw the foul on the 3PA!

Nickeil Alexander-Walker drills two CLUTCH free throws to secure the win for the Timberwolves 🤯🤯 pic.twitter.com/CSkEnU1rj9

- NBA (@NBA) April 2, 2025