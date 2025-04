1日1組限定極上のボーっとするプラン！ホテル セトレ神戸・舞子

ホテル セトレ神戸・舞子は、今後5年間にわたり施設全体の大規模リニューアルを実施するとともに、新たなプロジェクトを始動します。

ホテル セトレ神戸・舞子

ホテル セトレ神戸・舞子は、今後5年間にわたり施設全体の大規模リニューアルを実施するとともに、新たなプロジェクトを始動。

その第一弾として、新たな客室「YURURI(ゆるり)」にて、『極上のボーっとするプラン 〜何もしない幸せ〜』を2025年4月18日(金)より販売開始します。

「YURURI」は、客室310号室を全面改装し、壁紙・照明・インテリア・調度品・バスルーム・常設アイテムなどを一新。

さらに、部屋のどこからでも外の絶景を楽しめるよう、インテリアの配置にも工夫を凝らしました。

これまで以上に、ゆったりとした時間を過ごせます。

■『極上のボーっとする』を堪能していただくための3つのポイント

(1) オーシャンビューの体験価値を更にあげる世界で2番目に長いつり橋を望む「明石海峡大橋ビュー」

目の前には淡路島と、世界で2番目に長いつり橋である明石海峡大橋が広がり、絶景のオーシャンビューが楽しめます。

天気が良ければ、180度のパノラマビューで日の出と日の入りの両方を堪能でき、夜にはロマンチックにライトアップされた明石海峡大橋の幻想的な姿を楽しめます。

(2) 最高のロケーションを存分にリラックスして楽しめるように客室1室を全面改装

客室1室(310号室)を全面改装し、壁紙、照明、インテリア、調度品、バスルーム、常設アイテムなどを一新しました。

さらに、部屋から外の絶景をどこからでも楽しめるよう、インテリアの配置にも工夫を凝らしています。

(3) 極上のボーっとを体験していただくために音や香り、調度品などにもこだわり

宿泊されるゲストの気分に合わせてお選び頂けるよう、このホテルのミュージックセレクターがレコードを選盤しています。

香りは、チェックイン時にゲスト自身でお好きなルームアロマを選べます。

また、海や船など、目の前に広がる景色をお楽しみいただくための双眼鏡や、リラックスしていただくためのクッションも用意しています。

■兵庫の魅力も満載。

“極上のボーっとする”を楽しめる部屋

●「橋のある景色」と調和する上質なくつろぎ空間

新たな客室は、当ホテルの強みである「橋のある景色」を活かし、テーマ設計しました。

明石海峡大橋を望む壮大な眺望に調和するよう、室内はナチュラルで落ち着いたトーンで統一。

ベッドやソファ、デスクは窓に向けて配置し、どこからでも景色を楽しめる設計に。

さらに、ガラス張りのバスルームからも海を眺められ、ここでしか味わえない上質なくつろぎと開放感を演出しています。

●「夜景モード」でライトアップされた明石海峡大橋を一層美しく

照明にもこだわり、時間帯やシーンに応じた最適なライティングを採用。

ライトアップされた明石海峡大橋を美しく楽しめる「夜景モード」に加え、心理学的にリラックスしやすい明るさに調整した「リラックスモード」も備えています。

●兵庫県出身・在住の作家さんやアーティストともコラボレーション

「Love it once more」のニットアーティスト・Maro Kurataniさんのクッション、ガラス作家・児玉みのりさんのグラス、丹波焼の陶芸家、市野雅彦さんのマグカップなどが客室に取り入れられ、兵庫県の魅力が発信されています。

改装した「YURURI」(310号室)は、quod, LLCの企画プロデュース、瀬川幸太さんの設計、株式会社フィールドワンの施工で完成しました。

■“極上のボーっとする”を堪能するコンテンツ

●香りとともにくつろぐ、ホテル セトレ神戸・舞子オリジナルのアロマ木

チェックイン時にフロントで選べるアロマ木をお部屋にお持ちいただき、ふわっと香るやすらぎを楽しめます。

淡路島の無農薬ハーブを使い、添加物不使用のエッセンシャルオイルで、香りを表現するアーティスト「和泉侃/IZUMI KAN」がオリジナルの香りをデザインしています。

アロマ木

●ゲストに合わせてレコードを選盤、極上のサウンド体験を提供

宿泊されるゲストに合わせて、当ホテルのミュージックセレクターがレコードを選び、客室に配置します。

窓の外に広がる明石海峡大橋やオーシャンビュー、時間とともに変化する光の差し込みなど、ホテルならではの雰囲気を引き立てる特別なサウンド体験を楽しめます。

サウンド

●呼吸するクッション「fufuly」と過ごす、深いリラックスのひととき

「心の豊かさ」を研究するJT D-LAB(ディーラボ)の呼吸するクッション「fufuly」を用意されています。

クッションがゆったりとした呼吸の動きを再現し、抱きかかえるだけで心が落ち着く感覚が得られます。

窓の外の景色を眺めたり、音楽を聴いたり、読書を楽しんだりしながら、リラックスしたひとときをお過ごしください。

呼吸するクッション

●実際に宿泊した「仙霊茶」の茶師が手掛けたオリジナルブレンドティー

当部屋では、仙霊茶を栽培するSENREI incの茶師が、実際にホテルに滞在して感じたインスピレーションをもとにブレンドしたオリジナルの仙霊茶を提供します。

一杯のお茶がもたらす、深い癒しのひととき。

日本でわずか4%しかない有機栽培(※無肥料・無農薬の自然栽培)の茶園で育まれた仙霊茶とともに、心安らぐ香りと味わいをぜひ堪能できます。

仙霊茶 オリジナルティー

●兵庫の食材を使った至高のディナー&モーニング

当ホテルでは、宿泊費にモーニング・ディナー・ラウンジでのご飲食が含まれたオールインクルーシブのサービスを提供しています。

「海辺と島をつなぐ朝食『旅する淡路』」をテーマにした贅沢なモーニングは、外に広がるゆったりとした景色を眺めながら、お部屋でお召し上がりいただけます。

メニューには「椚座牛の食べるラグー」「淡路鶏むね肉の低温調理とズッキーニマリネ 〜玉ねぎのソース〜」「明石ダコとさくら卵のマリアージュ」など、多彩な料理を用意されています。

モーニング

ディナーは、ライトアップされた明石海峡大橋を望むレストランで楽しめます。

旬の食材を使用したコース料理に加え、料理に合わせたドリンクペアリングも用意されています。

モーニング・ディナーともに、兵庫県産の食材を中心に厳選。

スタッフが生産者を訪れ出会った、豊かな山・大地・海が育む四季折々の“タカラモノ”を活かし、ここでしか味わえない特別な料理をお届けします。

ディナー

■ホテル セトレ神戸・舞子での静的な過ごし方

●明石海峡大橋と淡路島を望む、海風サイクリング

ホテルでレンタルできる自転車で、ダイナミックな明石海峡大橋と淡路島を望みながら、海風を感じるサイクリングを楽しめます。

セトレおすすめのサイクリングマップを片手に、お気に入りのスポットを見つけながら、心地よいひとときをお過ごしください。

●世界で2番目に長いつり橋・明石海峡大橋の夜の絶景

季節ごとに変化する28パターンのライトアップには、毎時0分にレインボーに変わる特別演出もあり、海面に映る幻想的な光景「オーシャンミラーイルミネーション」をゆったりと楽しめるのもセトレの魅力のひとつです。

●兵庫県産のご当地ワインやおつまみで贅沢な時間を

宿泊者専用のフリーラウンジでは、生ビールやナチュールワイン、ジュース、コーヒー、おつまみを用意しています。

壮大な海や明石海峡大橋、淡路島を眺めながら、贅沢なくつろぎのひとときを楽しめます。

●本のソムリエが選ぶ、心に寄り添う200冊の読書体験

「本のソムリエ」と称される堀部篤史氏がプロデュースした、自然や建築、貴重な写真集や洋書、随筆、絵本など、200冊以上の本を取り揃えています。

心模様に寄り添う一冊を、ぜひ見つけてみてください。

■「ゆるい時間」を過ごせると最近人気の神戸西海岸エリア・舞子

舞子は、神戸市垂水区の海沿いに位置し、神戸の中心地・三ノ宮駅から電車で約20分とアクセスしやすい観光エリアです。

最大の見どころは、世界で2番目に長いつり橋として知られる明石海峡大橋と、その向こうに広がる淡路島の美しい景観。

舞子公園には、海辺の遊歩道や展望施設「舞子海上プロムナード」があり、橋の迫力を間近で体感できます。

さらに、近くには大型アウトレットモールもあり、ショッピングも楽しめます。

当ホテルから徒歩3分の距離にあるアジュール舞子は、季節を問わず散策やピクニックが楽しめるほか、夏には海水浴も満喫できます。

孫文記念館などの歴史的建造物も点在し、異なる時代の魅力を感じられるのもポイント。

都会の喧騒から少し離れ、開放的な海辺の風景とともに、ゆったりとした時間を過ごしたい方におすすめの観光スポットです

■ホテル セトレ神戸・舞子 担当者コメント

(1) 今回の客室について

セトレの目前に広がる壮大な景色には人の心を動かし、豊かにする力があると思い続け、17年のときをともに過ごしてきました。

今回のリニューアルでは、その景色を過ごしの「ハイライト」として頂けるよう環境とコンテンツを用意されました。

(2) 今後の展望について

この地に20年いると、舞子、垂水そして神戸、兵庫の地は人を豊かにするもので溢れていると心の底から感じます。

人、食材、伝統、歴史などそこにある宝物を、地域の皆様、この地に訪れる皆様へワクワクに変換しお届けできるステージづくりを今後5年かけて行っていきますのでご期待下さい。

ホテル セトレ神戸・舞子 ゼネラルマネジャー 遠藤大生

