環境テクノソリューションは、建屋の修繕中などに処理期限を過ぎて発見された高濃度PCB廃棄物に対応する「仕分け・減容サービス」を2025年4月から9月までの期間限定で再度提供します。

環境テクノソリューション「仕分け・減容サービス」

環境テクノソリューションは、建屋の修繕中などに処理期限を過ぎて発見された高濃度PCB廃棄物に対応する「仕分け・減容サービス」を2025年4月から9月までの期間限定で再度提供。

このサービスでは、X線装置を搭載した車両で現地を訪問し非破壊検査技術により、高濃度PCB廃棄物を迅速に仕分けし、エコマネージDX for PCBシステムを用いて処分費用と処分時のCO2排出量を削減します。

また調査者は一般建築物石綿含有建材調査者・工作物石綿事前調査者の資格を有し保管庫などのアスベスト調査のご相談も賜ります。

■サービス概要

1. X線装置を搭載した車両を活用した高濃度PCB廃棄物の仕分け

・非破壊X線検査技術を活用し、PCBの有無を正確に判別

・不要な処分コストの発生を防止し、適正な処理計画を策定

・必要な荷姿登録を完了させる

・安定器に解体を実施する際は利用者の敷地内で作業を実施(安全対策を実施)

(左から順に)X線装置によるコンデンサ形状確認、スクリーニング検査によるPCB漏洩確認、エコマネージDXでのデータ登録作業

2. 専用システム(エコマネージDX for PCB)によるトレーサビリティ

・PCB廃棄物ごとの最終的な保管容器の証跡を徹底管理

3. CO2排出量の削減

・輸送体積を圧縮することで、運搬時の燃料消費量とCO2排出を低減

・処理施設でのエネルギー消費を抑え、環境負荷を最小限に

■サービス詳細

提供期間 :2025年4月〜2025年9月末

対象エリア:首都圏・東北(4月〜7月)・中部・関西(8月〜9月)

(エリアごとに周回範囲を設定しますが時期調整は可)

対象物 :処理期限後に発見された高濃度PCB含有廃棄物

(例:水銀灯・蛍光灯安定器、変圧器、コンデンサ等)

保管庫や周辺の建材のアスベスト調査

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高濃度PCB廃棄物に対応!環境テクノソリューション「仕分け・減容サービス」 appeared first on Dtimes.