TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤ÇÆ»Ï©¤Î¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤¬°ìÉôÇËÂ»¤·¤Æ·ê¤¬¤¢¤­¡¢·ê¤Î¾å¤òÄÌ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É9Âæ¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢¼¯¾Â»Ô¿¼ÄÅ¤ÇÆ»Ï©¤ò¼Ö¤ÇÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤«¤é¡ÖÆ»Ï©¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é·ê¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ»Ï©¤Î¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤¬³ä¤ì¡¢½Ä²£¤ª¤è¤½150¥»¥ó¥Á¡¢¿¼¤µ¤ª¤è¤½10¥»¥ó¥Á¤Î·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÆ»Ï©¤òÄÌ¹Ô¤·¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ9Âæ¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¼¯¾Â»Ô¤Ï¡¢ÊÞÁõ¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤ò¼Ö¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤¿¤áÇËÂ»¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢´û¤Ë½¤Éü¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£