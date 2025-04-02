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3. Circle (2025 ver.)
4. Magic Music
5. TREE CLIMBERS (2025 ver.)
6. Snowdome (2025 ver.)
7. Jasper (2025 ver.)
8. ¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥·¥å
9. BANZAI (2025 ver.)
10. Butterfly -From THE FIRST TAKE
11. Ring a Ding Dong
12. Sun shower
13. TODAY IS A NEW DAY
14. EGG
15. HOLIDAYS
16. MAGNETIC feat. AI
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https://kaela-circle.com/
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