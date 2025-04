木村カエラが、20周年を記念したスペシャルボックス[KAELA KIMURA 20th ANNIVERSARY SPECIAL BOX』より、武道館公演のライブ映像から、メドレーの楽曲配信決定。併せて、ライブ映像も公開された。4月16日にリリースされる、20周年スペシャルボックス『KAELA KIMURA 20th ANNIVERSARY SPECIAL BOX』にライブ映像として収録される、2024年10月に行われた20周年記念ライブ<KAELA presents GO!GO!KAELAND 2024 -20years anniversary-@日本武道館>より、「BANZAI」、「Jasper」、「Ring a Ding Dong」など9曲をメドレーにしたライブ音源が4月2日に配信を開始した。さらにライブ映像も公開された。

リリース情報



映像作品『KAELA KIMURA 20th ANNIVERSARY SPECIAL BOX』発売日:2025年4月16日(水)[完全生産限定BOX(CD+BD+BOOK+BOX)]品番:VIZL-2433 22,000円(税込)◆収録内容[CD]タイトル:20years1. happiness!!! (2025 ver.)2. リルラ リルハ3. Circle (2025 ver.)4. Magic Music5. TREE CLIMBERS (2025 ver.)6. Snowdome (2025 ver.)7. Jasper (2025 ver.)8. マスタッシュ9. BANZAI (2025 ver.)10. Butterfly -From THE FIRST TAKE11. Ring a Ding Dong12. Sun shower13. TODAY IS A NEW DAY14. EGG15. HOLIDAYS16. MAGNETIC feat. AI17. Twenty[Blu-ray]タイトル:KAELA presents GO!GO!KAELAND 2024 -20years anniversary-◆収録内容・2024年10⽉26⽇に⾏われた20 周年アニバーサリーライブ@⽇本武道館公演を全曲収録・Behind the scenes(武道館ドキュメント映像)・Special projection movie(ステージビジョン映像)・Twenty (Music Video)[書籍:20x20(トゥエンティーxトゥエンティー)]◆内容構成KAELA presents GO!GO!KAELAND 2024 -20years anniversary-@日本武道館∩乾◆璽謄ストPHOTO2004〜2024 活動年表ぃ核字インタビューCarpet. x KAELA KIMURAKAELAの好きな“ジャケット”&“歌詞”5、10、15、20周年 Anniversary Live記録KAELAのお気に入り衣装手書きノート“Twentyの歌詞ができるまで”Happy Birthday Special PhotoGOODSマネージャーカメラ歴代マネージャー座談会20問20答私のおまもり鞍訛▲廛薀ぅ戞璽伴命吋侫.鵑里澆鵑覆♡LIVE ROUTINEDocumentary of KAELA GO!GO!KAELAND -20years anniversary-@日本武道館乾エラへの手紙