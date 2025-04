持続可能な観光振興や交流人口の創出に向けて！STLOCAL／長崎バス／NIB「デジタルスタンプラリー」

ゼンリン、長崎バス、長崎国際テレビは、GW期間中に開催される「DEJIMA博」(NIB主催、開催期間:5月3日〜6日)において、DEJIMA博公式アプリ「STLOCAL」(ゼンリン)を活用し、イベントをお得に楽しめるチケット販売を行うとともに、「ながさき観光ルートバス」との連携により、イベント会場や商業施設を巡るデジタルスタンプラリーを実施。

ゼンリン、長崎バス、長崎国際テレビは、GW期間中に開催される「DEJIMA博」(NIB主催、開催期間:5月3日〜6日)において、DEJIMA博公式アプリ「STLOCAL」(ゼンリン)を活用し、イベントをお得に楽しめるチケット販売を行うとともに、「ながさき観光ルートバス」との連携により、イベント会場や商業施設を巡るデジタルスタンプラリーを実施します。

長崎の持続可能な観光振興や交流人口の創出に貢献します。

■2025年も販売!1,000円で1,200円使える「DEJIMA博おとクーポン」※1

観光サービス「STLOCAL」(ゼンリン)をDEJIMA博公式アプリとして活用

「STLOCAL」では、DEJIMA博で楽しめるグルメやステージコンテンツの情報をアプリ内で発信し、会場コンテンツをお得に楽しめる「DEJIMA博おとクーポン」を2023年から販売、長崎市の方々はもちろん、長崎県内・福岡市圏の観光客からも広く利用されています。

2025年も4月2日よりアプリ内で先行販売を開始。

1口1,000円で購入できるクーポンを、DEJIMA博会場で1,200円分のチケットと交換することで、全国の選りすぐりのグルメが集結した「ひるじげグルメ祭り」の各店舗などで金券として使用できます。

DEJIMA博おとクーポン4/2先行発売

■市街地を周遊する「ながさき観光ルートバス」と連携

イベント会場への分散来場を促進し、楽しみながら市内を周遊できる機会を提供

(1)長崎バス市内観光1日乗車券と「DEJIMA博おとクーポン」のセット販売

市街地を周遊する「ながさき観光ルートバス」

長崎バス市内観光1日乗車券と「DEJIMA博おとクーポン」のセット販売を行い、パークアンドライド駐車場とも連携して渋滞緩和に貢献します。

長崎バス市内観光1日乗車券で利用できる「ながさき観光ルートバス」は、長崎市内の主要観光地を巡る便利なルートバスで、グラバー園から原爆資料館までの区間を約25分で結び、30分間隔で運行されます。

長崎スタジアムシティや長崎駅などの大型商業施設にもアクセスでき、DEJIMA博各会場やNIBが主催・共催するイベント会場へもスムーズに移動できます。

また、長崎市が「パークアンドライド駐車場」に指定する「市営松山町駐車場」(平和公園バス停から徒歩約3分)とも連携し、自家用車で訪れる来場者の利便性向上に貢献します。

(2)総額20万円相当の賞品が当たるデジタルスタンプラリーを実施

総額20万円相当が当たるスタンプラリー

DEJIMA博期間中(5月3日〜6日)、STLOCALを活用したデジタルスタンプラリーを開催します。

スタンプを集めると、総額20万円相当の賞品が当たる抽選に応募可能です。

スタンプラリーの実施により、イベント会場への分散来場を促進し、楽しみながら市内を周遊できる機会を提供します。

また、チェックインポイントに駐車場やバス利用を含めることで、市外・市北部からの自家用車利用者に「パークアンドライド」を推奨し、来場者の利便性を向上させます。

【スタンプラリーのチェックインポイント例】

●長崎水辺の森公園

●長崎県美術館

●アミュプラザ長崎かもめ広場

●出島メッセ長崎

●長崎スタジアムシティ・ノース「Map Design GALLERY」

●長崎スタジアムシティ・サウス

●ココウォーク茂里町

●長崎市パークアンドライド指定駐車場「市営松山町駐車場」

※賞品予告なく変更する場合があります。

■「長崎創生プロジェクト事業」第1号認定イベント「DEJIMA博」について

NIBは、地域の人口減少対策と地方創生を目的に、交流人口の創出を目指したイベント「DEJIMA博」を毎年GWに開催しています。

長崎水辺の森公園を舞台に、全国のグルメやお笑い、音楽ステージが楽しめる「食と遊びの祭典」として開催され、2016年には長崎市の人口減少の克服と地域活力の向上を目的とした「長崎創生プロジェクト事業」第1号に認定されました。

