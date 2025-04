サンリオキャラクターズと”おともだち”のコラボ雑貨が｢サンキューマート｣に登場!

サンキューマートでは、サンリオの大人気キャラクターであるハローキティ・シナモロール・クロミとコラボをした新作アイテムを、全国のサンキューマート店舗で4月下旬より入荷次第販売開始いたします。それぞれが”おともだち”のぬいぐるみを持った、キュートなデザインの雑貨が登場。公式オンラインショップでは、4月2日(水)より予約を受け付けております。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

サンリオとのコラボアイテムが登場

サンリオの大人気キャラクターである、ハローキティ・シナモロール・クロミが、それぞれの”おともだち”のぬいぐるみを手にしたキュートなデザインのコラボアイテムが登場します。

既に予約受付が開始されているので、気になる人はサンキューマートの公式オンラインストアをチェックしてみてください。

ぬいぐるみをギュッと抱きしめている姿がかわいくて、見ているだけで癒やされますね。ポーチや巾着など、全21アイテムで展開しています。

サンリオとのコラボアイテムの詳細

合皮フラットポーチ/リップポーチ/ミニフラットポーチ

価格:各390円(税抜)

用途に合わせてえらべる、さまざまなサイズのポーチが登場。メイクブラシまでしっかりと収納できる合皮フラットポーチは、コスメポーチにおすすめ。

巾着(M)/クリアマルチケース/台形ポーチ/ペットボトルホルダー

価格:各390円(税抜)

ボトルホルダーは、フェスなど野外でのイベントが増えてくるこれからのシーズンにおすすめ。便利に使える巾着も、1枚持っておきたいですね。

商品ラインアップ

サンリオとのコラボアイテムを手に入れよう

サンキューマートから発売される、サンリオのハローキティ・シナモロール・クロミとコラボをした、新生活にもピッタリのポーチや巾着などをご紹介しました。

それぞれのキャラクターが、”おともだち”のぬいぐるみを持ったキュートなデザインで登場。

淡いパステルカラーが世界観にマッチしていて、見ているだけで癒やされますね。ぜひこの機会に、サンキューマートの公式オンラインストアを見てみてください。