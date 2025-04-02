RIZE、TOUR 2024のドキュメンタリー映像公開
昨年7年ぶりの全国ツアーを開催したロックバンド・RIZEが、同ツアーのドキュメンタリー映像を公開した。
関連記事：RIZEが語る再始動の理由、ロック・バンドの「奇跡」を信じる男たち
RIZEは全国7都市を巡るTOUR 2025"NOLU"の開催を発表しており、6月より4都市のZepp会場に加え、熊本、金沢、宮城のライブハウスを巡る。
チケットは現在発売中。
＜ツアー情報＞
RIZE LIVE TOUR 2025 "NOLU"
6月3日（火）KT Zepp Yokohama
6月6日（金）Zepp Nagoya
6月7日（土）Zepp Osaka Bayside
6月17日（火）Zepp Diver City （TOKYO）
6月22日（日）熊本 Be-9
6月27日（金）金沢 Eight Hall
7月3日（木）宮城 Blue Resistance
絶賛ローソンチケット受付中
受付は4/9(水)23:00まで
https://l-tike.com/rizeticket/
オフィシャルサイト https://www.triberize.net
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RIZEは全国7都市を巡るTOUR 2025"NOLU"の開催を発表しており、6月より4都市のZepp会場に加え、熊本、金沢、宮城のライブハウスを巡る。
チケットは現在発売中。
＜ツアー情報＞
RIZE LIVE TOUR 2025 "NOLU"
6月3日（火）KT Zepp Yokohama
6月6日（金）Zepp Nagoya
6月7日（土）Zepp Osaka Bayside
6月17日（火）Zepp Diver City （TOKYO）
6月22日（日）熊本 Be-9
6月27日（金）金沢 Eight Hall
7月3日（木）宮城 Blue Resistance
絶賛ローソンチケット受付中
受付は4/9(水)23:00まで
https://l-tike.com/rizeticket/
オフィシャルサイト https://www.triberize.net