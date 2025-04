Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

携帯ゲーミングPCの王者「Steam Deck」。

その人気を支えるSteamOSが、Ver.3.8から他社製品にも開放される運びとなりました!

開発元Valve社の3月の発表を受けて、YouTubeにはさっそく未公開のSteamOS 3.8を、Asus(エイスース)やLenovo(レノボ)の携帯ゲーミングPCに入れて動かす強者がちらほら現れています。Windowsのまま使ってるときより処理性能が上がる場合もあって、これは期待が高まりますね。

正式対応する他社製ゲーム機のトップランナーはLenovo Legion Go Sで、米国ではSteamOS搭載版が本年発売予定なのですが、ユーチューバーのPhawxさんが披露しているのはAsus ROG AllyにSteamOSを入れてみた動画です。

本家Steam Deckよりサクサク?

正式リリース前のOSなので戻るボタンなどは認識されないし、熱設計電力(TDP:Thermal Design Power)が15Wに制限されて、端末本来のTDP(10W〜30W)が発揮できないなどの制限はありますが、それでもSteamOS版Allyの方が、Steam Deckを上回る処理性能を示した事例もあるのには驚きを禁じえません。

まあ、AllyのチップはAMD Ryzen Z1 Extremeで、Steam DeckのカスタムAMDプロセッサよりずっとパワフルですからね。Steam Deckを凌ぐ処理性能だったのは『Batman Arkham Knight』で、SteamOS版Allyの方がSteam Deckより平均13fps高い結果でした。

もちろんSteam Deckが上のゲームもあります(例:『Horizon Zero Dawn: Remastered』)。手持ちのSteam Deckを慌てて手放すほどの差ではないですけど、Allyは性能良し電池持ち良しなので、そういう端末でもSteamOSを使えるようになるところをイメージしてもらえれば。

ValveのSteamOS風の機能を持つLinuxベースのOS「Bazzite」を、Valve製以外の端末に導入する人もいましたし、選択肢が広がるのはいいことですよね。

もう1本。以下の動画でETA Primeが見せているのは、WindowsのLenovo Legion Go S(550ドルで予約受付中のSteamOS版Legion Go Sより対応RAMのスペックは上)に、SteamOS 3.8ベータ版を入れて動かしているところです。同じLegion Go Sでも、SteamOSで使う方がWindowsで使うより処理性能が少しだけ上回ってて、これにも驚きました。

AsusとポータブルXBoxを共同開発中のMicrosoft(マイクロソフト)にとっては、トホホなニュースかもしれませんね。

マイクロソフトがASUSとタッグ。ポータブルXboxを開発中?

開発中の携帯型ゲーム機には、サムスティック&ボタン付きのちっちゃい画面でも使いやすく改良したWindowsが搭載予定なんですが、SteamOSの方が使いやすいUIでゲームのfpsも高いとなれば、わざわざWindowsの特別版を用意する意味がなくなってしまうような…(とはいえSteamOSに対応していないゲームもあります)。

とはいえ、Windowsの携帯型ゲーム機を持っている人が自分でOSアップグレード可能になれば、完璧な携帯型ゲーム機へとまた一歩前進ですね。