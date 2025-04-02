¡Ö¿çÌ²¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶µ°é¡×¼ø¶È¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤·Á´¹ñ¤Ø ¡¼ ¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹»¤ÎÃµµæ¼ø¶È
¡Ö¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ãµµæ¼ø¶È¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿º´Æ£±É³Ø±à¤ÈNTTÅìÆüËÜ ºë¶Ì»ÙÅ¹¤Ï¡¢·ÏÎó¹»¤Î¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹»¤Çº£Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¿çÌ²¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶µ°é¡×¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿çÌ²´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤¿À½ÉÊ¤òÆü°¡²½³Ø¹©¶È¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡ûº´Æ£±É³Ø±à¤ÈNTTÅìÆüËÜ¤¬Ï¢·È¤·¤¿¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ºë¶Ì¸©¤Îº´Æ£±É³Ø±à¤ÈNTTÅìÆüËÜ ºë¶Ì»ÙÅ¹¤Ï¡¢¡ÖÁí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡Ö¿çÌ²¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê¿çÌ²²þÁ±¤òÃµµæ¤¹¤ë¼ø¶È¡×(°Ê²¼¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤Ï1Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¿çÌ²·×Â¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¸ø³«¼ø¶È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÃµµæÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¡¢º´Æ£±É³Ø±à¤ÈNTTÅìÆüËÜ ºë¶Ì»ÙÅ¹¤Ï¡ÖÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¡¦µ»Ç½¤Î³Ø¤Ó¤â´Þ¤á¤Æ¶µ°÷¤¬½ÀÆð¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¼ø¶È¤Î¥â¥Ç¥ë²½¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á´26²óÊ¬¤Î»ØÆ³¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È¡¢¼ø¶È¤Ç¤ÎÅê±Æ»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿»ØÆ³ÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶µ°÷¼«¿È¤Î¿çÌ²ÃÎ¼±¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢Á´¹ñ¤É¤Î³Ø¹»¤Ç¤âÈÆÍÑÅª¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¼ÂºÝ¤Ë¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Î¼ø¶È¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ø¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²þÁ±¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿çÌ²¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶µ°é¡×¤Î¼ø¶È¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤·ÈÆÍÑÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿»ØÆ³ÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯ÅÙ¤Î¼ø¶È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»ùÆ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¿¼¤¤³Ø¤Ó¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¿çÌ²¶È³¦¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖZAKONE¡×¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¿çÌ²´ØÏ¢´ë¶È¡¢Æü°¡²½³Ø¹©¶È¡¢ÂÀÍÛ²½³Ø¡¢Yogibo¡¢¥¸¥ó¥º¡¦ÆüËÜ¿çÌ²¶¨²ñ¡¢TENTIAL¡¢¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ¤Î6¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢STEAM¶µ°é¤Î¡ÈA¡É¡¢Arts¤Î´ÑÅÀ¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤ò¸ò¤¨¤¿ÆâÍÆ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¤«¤éÀ½ÉÊ¤Î¾Ò²ð¤È³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡¢ÎÉ¤¤¿çÌ²¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿çÌ²¤Ë·Ò¤¬¤ëÀ½ÉÊ¤ò¹Í¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·À½ÉÊÄó°Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£
¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿ZAKONE¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¿çÌ²´ØÏ¢´ë¶È¤È¤½¤Î¼ø¶ÈÆâÍÆ
2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ¤¬³«È¯¤·¤¿À¤³¦½é¤ÎÎ©¤Á¿²²¾Ì²¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ögiraffenap (¥¸¥é¥Õ¥Ê¥Ã¥×)¡×¤Î¹ÖµÁ¤ÎÌÏÍÍ¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¼ø¶ÈÉ÷·Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¤ÎÌÏÍÍ
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦½é¤ÎÎ©¤Á¿²²¾Ì²¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ögiraffenap¡×¤ò°ì¿Í¤º¤ÄÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ögiraffenap¡×¤ÎÍøÍÑÎã¡£Ã»»þ´Ö¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¤¿¤á¤Ë4ÅÀ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¿ÈÂÎ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë
ÂÎ¸³¸å¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ¤Ø¤Î¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À
¡û³Ø¹»¤ÈNTTÅìÆüËÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤â¸«¿ø¤¨¤¿¡ÈWin-Win-Win¡É¤òÌÜ»Ø¤¹
2025Ç¯2·î27Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤¬´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¹Ô¤¦Æü¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎºÇ½ªÈ¯É½¤ËÀèÎ©¤Á¡¢º´Æ£±É³Ø±à ¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹» ¶µ°é¡¦¹Êó²ÊÄ¹¤Î»³Ãæ¾¼³Ù»á¤Ï¼ø¶È¤Ë¤«¤±¤ëÇ®°Õ¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ°²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿¿¤Î»º³ØÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¡ÈWin-Win-Win¡É¤Ç¤¹¡£º´Æ£±É³Ø±à¤ÈNTTÅìÆüËÜ¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¶µ°é²þ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(º´Æ£±É³Ø±à »³Ãæ»á)
¶áÇ¯¤Î¶µ°é¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁÏÂ¤ÎÏ¡×¤ò°é¤à¤¿¤á¤Î¡È¼çÂÎÅª¤«¤ÄÂÐÏÃÅª¤Ç¿¼¤¤³Ø¤Ó¡É¤Î¼ÂÁ©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤¬¤½¤Î¶µ°é²ÝÄø¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î»þ´Ö¤Ë¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬¤Ç¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â¾¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÁÛÄê¤·¤Æ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºî¤Ã¤¿ÅÀ¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡û»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë´ë¶È¤â´¶¿´
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï³Æ´ë¶È¤´¤È1²ó¤Ë¤Ä¤20Ê¬¡¢Á´3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£1²óÌÜ¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤Ï¼«Í³¤ËÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¯É½¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤À¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤ËË¾¤à¡£
Æü°¡²½³Ø¹©¶È¤Ø¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¾ÈÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖUFO·¿¥é¥¤¥È¡×¤È¡¢AI¥Ú¥Ã¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¥µ¡¼¥«¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¡£¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿Ê¹¤¼ê¤«¤é¤Ï¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä²Á³ÊÂÓ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¥µ¡¼¥«¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤Î3D¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¿Ê¤á¤ë
¡ÖUFO·¿¥é¥¤¥È¡×¤Ï¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿
¤³¤ÎÂ¾¡¢ÂÀÍÛ²½³Ø¤Ë¤ÏVR¤òÍÑ¤¤¤Æ¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¡ÖÌÜ»Ø¤»¿©ÊªÁ¡°Ý²¦!¡×¡¢Yogibo¤Ë¤Ï¿çÌ²¡¦²¾Ì²¤¬Î¾Êý¤Ç¤¤ë¡Öyogibo¥Ù¥Ã¥É¡×¡¢¥¸¥ó¥º¤È¿çÌ²¶¨²ñ¤Ë¤Ï4¼ïÎà¤Î¡Ö¿Ê²½¥á¥¬¥Í¡×¡¢TENTIAL¤Ë¤Ï¡ÖÍá°á¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ¤Ë¤Ï¡ÖÅÅÆ°¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¸¥ó¥º¤È¿çÌ²¶¨²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿Ê²½¥á¥¬¥Í¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó
ÂÀÍÛ²½³Ø¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤ÏVR¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â
·ë²Ì¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ù¤Æ¡ÈÉÔºÎÍÑ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Æ´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ²½¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡×¡Ö²ÝÂê¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë³ÆÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¤è¤ê¤è¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ä¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¡¢ºÇ½ªÈ¯É½¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
³Æ´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¿¿·õ¤ËÊ¹¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á
ºÇ½ªÈ¯É½¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï³Æ´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î¤â¤È¤Ç²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ ¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¿´ØÅì»ÙÅ¹Ä¹¤ÎÌîÂ¼²Å¿Í»á¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½ÆâÍÆ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹Âç¿Í¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¡¢¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Á³ÊÌÌ¤ä¥³¥¹¥ÈÌÌ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ÑÅÀ¤Ç¼ã´³ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áº£²ó¤ÏºÎÍÑ¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡×(¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ ÌîÂ¼»á)
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ïµ»½ÑÅªÀ©Ìó¤ä¥³¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡È¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ã¿è¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¡¢¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤ÇÀ½ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¤Þ¤¿»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×(¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ ÌîÂ¼»á)
¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ ¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¿´ØÅì»ÙÅ¹Ä¹¡¡ÌîÂ¼²Å¿Í »á (¼Ì¿¿¤Ï2024Ç¯12·î)
¡ûº´Æ£±É³Ø±à¤ÈNTTÅìÆüËÜ¤¬¸«¿ø¤¨¤ë»º³ØÏ¢·È¤ÎÌ¤Íè
2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹»¤ÈNTTÅìÆüËÜ ºë¶Ì»ÙÅ¹¡£º´Æ£±É³Ø±à¤Î»³Ãæ»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëº£²ó¤ÎÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖËÜÊª¤Î´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¡¢»ùÆ¸¤ò»Ò¤É¤â°·¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤Ê·Á¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ùÆ¸¤Î°ÕÍß¤ÏÇÜÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊª¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬³Ø¤Ó¤òÀ¸¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(º´Æ£±É³Ø±à »³Ãæ»á)
¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤¡£¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤«¤é1Ê¬´Ö¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤É¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÃý¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖiPad¤ËÉ½¼¨¤µ¤»¤¿¸¶¹Æ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬»³Ãæ»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊýË¡¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢NTTÅìÆüËÜ¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º£¸å´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢AI¤ò¤É¤¦¶µ°é¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬AI¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤äÂÎ¸³¤Î¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¾Íè¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò±§Ãè¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×(º´Æ£±É³Ø±à »³Ãæ»á)
º´Æ£±É³Ø±à ¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹» ¶µ°é¡¦¹Êó²ÊÄ¹ »³Ãæ¾¼³Ù »á
¤Þ¤¿¡¢NTTÅìÆüËÜ ºë¶Ì»ÙÅ¹ ÂèÆó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÉô »º¶È´ðÈ×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥× »º¶È´ðÈ×¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã´Åö ÅÄÂ¼ÁïÈþ»á¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´¶³´¿¼¤¯¸ì¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯ÅÙ¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿çÌ²¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×(NTTÅìÆüËÜ ÅÄÂ¼»á)
ÅÄÂ¼»á¤â¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ë¤âÃíÌÜ¡£³Ø½¬Ãæ¤â»æ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢iPad¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥É¤ä3D¥â¥Ç¥ë¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡Öº´Æ£±É³Ø±à¤µ¤Þ¤â»ä¤¿¤ÁNTTÅìÆüËÜ¤â¡¢ÃµµæÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ø¿´¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Î³Ø½¬¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡×(NTTÅìÆüËÜ ÅÄÂ¼»á)
NTTÅìÆüËÜ ºë¶Ì»ÙÅ¹ ÂèÆó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÉô »º¶È´ðÈ×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥× »º¶È´ðÈ×¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã´Åö¡¡ÅÄÂ¼ÁïÈþ¡¡»á
º´Æ£±É³Ø±à¤ÈNTTÅìÆüËÜ ºë¶Ì»ÙÅ¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï2¼Ô¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿çÌ²´ØÏ¢´ë¶È¤ò¤âÎØ¤Ë²Ã¤¨¤¿¿·¤·¤¤»º³ØÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÈWin-Win-Win¡É¤ÎÎØ¤¬¡¢Â¾¤Î³Ø¹»¤ä´ë¶È¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤¿À½ÉÊ¤òÆü°¡²½³Ø¹©¶È¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡ûº´Æ£±É³Ø±à¤ÈNTTÅìÆüËÜ¤¬Ï¢·È¤·¤¿¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ºë¶Ì¸©¤Îº´Æ£±É³Ø±à¤ÈNTTÅìÆüËÜ ºë¶Ì»ÙÅ¹¤Ï¡¢¡ÖÁí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡Ö¿çÌ²¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê¿çÌ²²þÁ±¤òÃµµæ¤¹¤ë¼ø¶È¡×(°Ê²¼¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¡¢º´Æ£±É³Ø±à¤ÈNTTÅìÆüËÜ ºë¶Ì»ÙÅ¹¤Ï¡ÖÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¡¦µ»Ç½¤Î³Ø¤Ó¤â´Þ¤á¤Æ¶µ°÷¤¬½ÀÆð¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¼ø¶È¤Î¥â¥Ç¥ë²½¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á´26²óÊ¬¤Î»ØÆ³¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È¡¢¼ø¶È¤Ç¤ÎÅê±Æ»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿»ØÆ³ÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶µ°÷¼«¿È¤Î¿çÌ²ÃÎ¼±¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢Á´¹ñ¤É¤Î³Ø¹»¤Ç¤âÈÆÍÑÅª¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¼ÂºÝ¤Ë¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Î¼ø¶È¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ø¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²þÁ±¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿çÌ²¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶µ°é¡×¤Î¼ø¶È¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤·ÈÆÍÑÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿»ØÆ³ÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯ÅÙ¤Î¼ø¶È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»ùÆ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¿¼¤¤³Ø¤Ó¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¿çÌ²¶È³¦¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖZAKONE¡×¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¿çÌ²´ØÏ¢´ë¶È¡¢Æü°¡²½³Ø¹©¶È¡¢ÂÀÍÛ²½³Ø¡¢Yogibo¡¢¥¸¥ó¥º¡¦ÆüËÜ¿çÌ²¶¨²ñ¡¢TENTIAL¡¢¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ¤Î6¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢STEAM¶µ°é¤Î¡ÈA¡É¡¢Arts¤Î´ÑÅÀ¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤ò¸ò¤¨¤¿ÆâÍÆ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¤«¤éÀ½ÉÊ¤Î¾Ò²ð¤È³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡¢ÎÉ¤¤¿çÌ²¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿çÌ²¤Ë·Ò¤¬¤ëÀ½ÉÊ¤ò¹Í¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·À½ÉÊÄó°Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£
¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿ZAKONE¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¿çÌ²´ØÏ¢´ë¶È¤È¤½¤Î¼ø¶ÈÆâÍÆ
2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ¤¬³«È¯¤·¤¿À¤³¦½é¤ÎÎ©¤Á¿²²¾Ì²¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ögiraffenap (¥¸¥é¥Õ¥Ê¥Ã¥×)¡×¤Î¹ÖµÁ¤ÎÌÏÍÍ¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¼ø¶ÈÉ÷·Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¤ÎÌÏÍÍ
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦½é¤ÎÎ©¤Á¿²²¾Ì²¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ögiraffenap¡×¤ò°ì¿Í¤º¤ÄÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ögiraffenap¡×¤ÎÍøÍÑÎã¡£Ã»»þ´Ö¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¤¿¤á¤Ë4ÅÀ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¿ÈÂÎ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë
ÂÎ¸³¸å¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ¤Ø¤Î¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À
¡û³Ø¹»¤ÈNTTÅìÆüËÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤â¸«¿ø¤¨¤¿¡ÈWin-Win-Win¡É¤òÌÜ»Ø¤¹
2025Ç¯2·î27Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤¬´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¹Ô¤¦Æü¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎºÇ½ªÈ¯É½¤ËÀèÎ©¤Á¡¢º´Æ£±É³Ø±à ¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹» ¶µ°é¡¦¹Êó²ÊÄ¹¤Î»³Ãæ¾¼³Ù»á¤Ï¼ø¶È¤Ë¤«¤±¤ëÇ®°Õ¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ°²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿¿¤Î»º³ØÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¡ÈWin-Win-Win¡É¤Ç¤¹¡£º´Æ£±É³Ø±à¤ÈNTTÅìÆüËÜ¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¶µ°é²þ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(º´Æ£±É³Ø±à »³Ãæ»á)
¶áÇ¯¤Î¶µ°é¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁÏÂ¤ÎÏ¡×¤ò°é¤à¤¿¤á¤Î¡È¼çÂÎÅª¤«¤ÄÂÐÏÃÅª¤Ç¿¼¤¤³Ø¤Ó¡É¤Î¼ÂÁ©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤¬¤½¤Î¶µ°é²ÝÄø¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î»þ´Ö¤Ë¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬¤Ç¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â¾¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÁÛÄê¤·¤Æ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºî¤Ã¤¿ÅÀ¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡û»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë´ë¶È¤â´¶¿´
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï³Æ´ë¶È¤´¤È1²ó¤Ë¤Ä¤20Ê¬¡¢Á´3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£1²óÌÜ¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤Ï¼«Í³¤ËÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¯É½¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤À¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤ËË¾¤à¡£
Æü°¡²½³Ø¹©¶È¤Ø¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¾ÈÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖUFO·¿¥é¥¤¥È¡×¤È¡¢AI¥Ú¥Ã¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¥µ¡¼¥«¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¡£¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿Ê¹¤¼ê¤«¤é¤Ï¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä²Á³ÊÂÓ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¥µ¡¼¥«¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤Î3D¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¿Ê¤á¤ë
¡ÖUFO·¿¥é¥¤¥È¡×¤Ï¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿
¤³¤ÎÂ¾¡¢ÂÀÍÛ²½³Ø¤Ë¤ÏVR¤òÍÑ¤¤¤Æ¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¡ÖÌÜ»Ø¤»¿©ÊªÁ¡°Ý²¦!¡×¡¢Yogibo¤Ë¤Ï¿çÌ²¡¦²¾Ì²¤¬Î¾Êý¤Ç¤¤ë¡Öyogibo¥Ù¥Ã¥É¡×¡¢¥¸¥ó¥º¤È¿çÌ²¶¨²ñ¤Ë¤Ï4¼ïÎà¤Î¡Ö¿Ê²½¥á¥¬¥Í¡×¡¢TENTIAL¤Ë¤Ï¡ÖÍá°á¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ¤Ë¤Ï¡ÖÅÅÆ°¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¸¥ó¥º¤È¿çÌ²¶¨²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿Ê²½¥á¥¬¥Í¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó
ÂÀÍÛ²½³Ø¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤ÏVR¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â
·ë²Ì¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ù¤Æ¡ÈÉÔºÎÍÑ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Æ´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ²½¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡×¡Ö²ÝÂê¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë³ÆÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¤è¤ê¤è¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ä¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¡¢ºÇ½ªÈ¯É½¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
³Æ´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¿¿·õ¤ËÊ¹¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á
ºÇ½ªÈ¯É½¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï³Æ´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î¤â¤È¤Ç²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ ¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¿´ØÅì»ÙÅ¹Ä¹¤ÎÌîÂ¼²Å¿Í»á¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½ÆâÍÆ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹Âç¿Í¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¡¢¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Á³ÊÌÌ¤ä¥³¥¹¥ÈÌÌ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ÑÅÀ¤Ç¼ã´³ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áº£²ó¤ÏºÎÍÑ¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡×(¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ ÌîÂ¼»á)
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ïµ»½ÑÅªÀ©Ìó¤ä¥³¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡È¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ã¿è¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¡¢¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤ÇÀ½ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¤Þ¤¿»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×(¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ ÌîÂ¼»á)
¹ÍÕ¼ù¹çÈÄ ¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¿´ØÅì»ÙÅ¹Ä¹¡¡ÌîÂ¼²Å¿Í »á (¼Ì¿¿¤Ï2024Ç¯12·î)
¡ûº´Æ£±É³Ø±à¤ÈNTTÅìÆüËÜ¤¬¸«¿ø¤¨¤ë»º³ØÏ¢·È¤ÎÌ¤Íè
2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹»¤ÈNTTÅìÆüËÜ ºë¶Ì»ÙÅ¹¡£º´Æ£±É³Ø±à¤Î»³Ãæ»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëº£²ó¤ÎÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖËÜÊª¤Î´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¡¢»ùÆ¸¤ò»Ò¤É¤â°·¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤Ê·Á¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ùÆ¸¤Î°ÕÍß¤ÏÇÜÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊª¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬³Ø¤Ó¤òÀ¸¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(º´Æ£±É³Ø±à »³Ãæ»á)
¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤¡£¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤«¤é1Ê¬´Ö¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤É¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÃý¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖiPad¤ËÉ½¼¨¤µ¤»¤¿¸¶¹Æ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬»³Ãæ»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊýË¡¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢NTTÅìÆüËÜ¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º£¸å´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢AI¤ò¤É¤¦¶µ°é¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬AI¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤äÂÎ¸³¤Î¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¾Íè¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò±§Ãè¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×(º´Æ£±É³Ø±à »³Ãæ»á)
º´Æ£±É³Ø±à ¤µ¤È¤¨³Ø±à¾®³Ø¹» ¶µ°é¡¦¹Êó²ÊÄ¹ »³Ãæ¾¼³Ù »á
¤Þ¤¿¡¢NTTÅìÆüËÜ ºë¶Ì»ÙÅ¹ ÂèÆó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÉô »º¶È´ðÈ×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥× »º¶È´ðÈ×¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã´Åö ÅÄÂ¼ÁïÈþ»á¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´¶³´¿¼¤¯¸ì¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯ÅÙ¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿çÌ²¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×(NTTÅìÆüËÜ ÅÄÂ¼»á)
ÅÄÂ¼»á¤â¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ë¤âÃíÌÜ¡£³Ø½¬Ãæ¤â»æ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢iPad¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥É¤ä3D¥â¥Ç¥ë¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡Öº´Æ£±É³Ø±à¤µ¤Þ¤â»ä¤¿¤ÁNTTÅìÆüËÜ¤â¡¢ÃµµæÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ø¿´¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Î³Ø½¬¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡×(NTTÅìÆüËÜ ÅÄÂ¼»á)
NTTÅìÆüËÜ ºë¶Ì»ÙÅ¹ ÂèÆó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÉô »º¶È´ðÈ×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥× »º¶È´ðÈ×¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã´Åö¡¡ÅÄÂ¼ÁïÈþ¡¡»á
º´Æ£±É³Ø±à¤ÈNTTÅìÆüËÜ ºë¶Ì»ÙÅ¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï2¼Ô¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿çÌ²´ØÏ¢´ë¶È¤ò¤âÎØ¤Ë²Ã¤¨¤¿¿·¤·¤¤»º³ØÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÈWin-Win-Win¡É¤ÎÎØ¤¬¡¢Â¾¤Î³Ø¹»¤ä´ë¶È¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£