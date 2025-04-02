¡Ú£Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å¡ª¡¡¿·¿Í¶¥ÎØÁª¼ê¾Ò²ð¡ÛÃæÀ¾Í¦¤Ï·»¡¦Âç¤ò¸«¤Æ¡Ö·»¤¬¶¥ÎØ¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¡×
¡¡£±£²£µ´ü¡¢£±£²£¶´ü¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡Ö£Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å¡ª¡¡¿·¿Í¶¥ÎØÁª¼ê¾Ò²ð¡×¡£ÃæÀ¾Í¦¡Ê£³£²¡áÊ¡²¬¡Ë¤ÏÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¤Æ¡¢·»¡¦ÃæÀ¾Âç¡ÊÏÂ²Î»³¡¦£±£°£·´ü¡Ë¤¬ÂÔ¤Ä¶¥ÎØ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥ì¡¼¥µ¡¼¤À¡£
¡¡¶¥ÎØ¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µµ×Î±ÊÆ¤ÎÍ´À¿¹â¹»¤ËÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤Æ¿Ê³Ø¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£Â´¶È¸å¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿©»ö¤â¿²¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µëÎÁ¤â¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâ¡£ÂçÊ¬¸©¤ÎÅòÉÛ±¡ÃóÆÖÃÏ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢Àï¼Ö¤Ê¤É¤ò°·¤¦ÉôÂâ¤ÇÌó£³Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¶å½£¶¦Î©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ°é¤Î¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿²Æì¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£¶õ¹Á¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¹¥¤¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æì¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬£²Ç¯¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¡Ö¾Íè¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢·»¡¦ÃæÀ¾Âç¤ÎÂ¸ºß¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹»Å»ö¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢·»¤¬¶¥ÎØ¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¡¢²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï·»¤Î¤¤¤ëÏÂ²Î»³¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½¤¹Ô¤ò³«»Ï¡£ÃÓÅÄÃÒµ£»á¡Ê£¶£¸´ü¡¦°úÂà¡Ë¤Î¤â¤È¤Ç´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÍÜÀ®½ê»î¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢£²ÅÙ¤ÎÉÔ¹ç³Ê¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£
¡¡´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤áÃÏ¸µ¤ÎÊ¡²¬¤ËÌá¤ë¤È¡¢¾®Àî¸¿Í¡ÊÊ¡²¬¡¦£±£°£³´ü¡Ë¤Ë»Õ»ö¡£à°éÀ®¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥ÈáÆ£ÅÄ·õ¼¡¤Î¼ê½õ¤±¤â¤¢¤ê¡¢£³ÅÙÌÜ¤Î»î¸³¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¹ç³Ê¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®Àî¤µ¤ó¤äÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÃÓÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿´ðÁÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡×¤È´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·îÊ¿ÄÍ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·»¾ù¤ê¤ÎÀè¹Ô¤òÉð´ï¤Ë£±£°·î¾¾»³¤Ç½éÍ¥¾¡¡¢º£Ç¯£²·î´ßÏÂÅÄ¤Ç£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÆóÊ¬Àï¤Ê¤é´ðËÜ¤ÏÃ¯¤â½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¡£¸åÊý¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤¹¤Ç¤ËÅ°ÄìÀè¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¤ß¤ë¤ß¤ëÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¿·»³¶ÁÊ¿¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö£Óµé¤ÇÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ïµæ¶Ë¤Î·Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥é¥¤¥ó¤ÎÁª¼ê¤â¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¼«Ê¬¤â³Ú¤Ç¤¹¤·¡×¤ÈÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡£
¡¡£³£²ºÐ¤ÈÇ¯ÎðÅª¤Ë¤ÏÃÙ¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ìÊâ¤º¤Ä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤òÀÀ¤¦¡£°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¶¥ÎØ¤ÎÉñÂæ¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
£Ñ¡õ£Á
¡¡¡½¡½¤ª·»¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¡©
¡¡ÃæÀ¾¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î²þÁ±ÅÀ¤ä¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÔÅÙ¡ÊÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤Î¡Ë£Ì£É£Î£Å¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½Íê¤ì¤ëÆ±´ü¤Ï¡©
¡¡ÃæÀ¾¡¡¾®ÁÒ¤Î¾¾ËÜÄê¤È°¦ÃÎ¤Î¹âÌî¿®¸µ¡££²¿Í¤È¤â¹Í¤¨Êý¤¬¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤
¡¡ÃæÀ¾¡¡¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ù¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦¤æ¤¦¡¡£±£¹£¹£²Ç¯£´·î£±£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡££±£·£¸¡¦£²¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¸¥¥í¡£ÍÜÀ®½ê½ç°Ì¤Ï£¶£±°Ì¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡ÖÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¡×¡£