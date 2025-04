世界的に長く愛され続けている「くまのプーさん」の期間限定ショップが2025年4月2日から仙台三越に登場!

くまのプーさん DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL 2025 in 仙台三越

開催期間:2025年4月2日(水) 〜 2025年4月20日(日) ※最終日は午後5時終了

開催場所:仙台三越 本館7階 ホール

世界的に長く愛され続けている「くまのプーさん」の期間限定ショップが仙台三越に登場!

三越伊勢丹限定販売商品・先行販売商品をはじめ、豊富なラインナップがそろった期間限定ショップ。

のんびりとした「くまのプーさん」の世界観が広がる会場で、特別な時間を過ごせます☆

プーさん/トートバッグ(キャラチョイ)

価格:各4,400円

三越伊勢丹先行発売

イエローは「ティガー」

ブルーは「イーヨー」

ピンクは「ピグレット」デザインです。

プーさん/Tシャツ(キャラチョイ)ホワイト

価格:4,801円

三越伊勢丹限定販売

(S〜XL)

読書に夢中な「くまのプーさん」デザインTシャツ。

ホワイトと

プーさん/Tシャツ(キャラチョイ)ブラック

価格:4,801円

三越伊勢丹限定販売

(S〜XL)

ブラックデザイン。

プーさん/ハンカチ(キャラチョイ)

価格:各2,200円

三越伊勢丹限定販売

プーさんとカンガとルー Tシャツ

価格:4,950円

三越伊勢丹限定販売

(M〜L)

「くまのプーさん」と「カンガ」と「ルー」がマシュマロを焼いているアートがかわいいTシャツと

プーさんとカンガとルー トートバッグ

価格:2,750円

三越伊勢丹限定販売

トートバッグ。

プーさん/ビッグシルエットTシャツ(キャラチョイ)

価格:5,550円

三越伊勢丹限定販売

(M〜L)

「ズオウとヒイタチ」デザインのTシャツと

プーさん/トートバッグ(キャラチョイ)

価格:4,400円

三越伊勢丹限定販売

トートバッグ。

ティガー/ Tシャツ

価格:4,950円

三越伊勢丹限定販売

(M〜L)

しっぽで元気に飛び跳ねる「ティガー」デザインのTシャツ。

キープタンブラー ピンク

価格:2,530円

三越伊勢丹限定販売

保温効果のあるピンクのタンブラー。

ミニグラス

価格:1,100円

三越伊勢丹限定販売

同デザインのミニグラス。

三越伊勢丹先行、限定販売以外にも「くまのプーさん」グッズが種類豊富に揃うのがポイント!

ボールチェーンマスコット

価格:2,189円

タカラトミー・アーツのファミーフェイスシリーズ。

3連ポーチ ボタニカル くまのプーさん

価格:1,925円

3つのデザインとサイズが異なるポーチのセット。

さがらポーチ

価格:2,750円

さがらポーチも種類豊富なデザインがそろっています。

カードフォルダー

価格:1,650円

ミニキャンバスマグネット

価格:1078円

9種+シークレット1種のランダム商品。

木製のイーゼル付きで簡単に飾ることができます。

受注生産、注文後、約90日でのお届けとなる絵画も展開。

Best Friend

価格:127,999円

(額装サイズ:タテ28.5×ヨコ45.5cm)

Winnie the Pooh

価格:217,800円

(タテ67×ヨコ75cm)

Autumn Comes To The Wood

価格:492,800円

(タテ56×ヨコ69)

<マスタークラフト>「くまのプーさん」プー

価格:63,001円

ビースト・キングダムの大迫力のスタチューシリーズ「マスタークラフト」。

ディズニーのアニメ映画『くまのプーさん』から「くまのプーさん」と

<マスタークラフト>「くまのプーさん」ティガー

価格:70,001円

ティガーが登場!

細部に至るまで精巧に造形されています。

三越伊勢丹限定販売グッズも盛りだくさん!

くまのプーさん DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL 2025 in 仙台三越は4月20日(日)まで開催中です。

©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A, Milne and E.H.Shepard

