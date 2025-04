回転寿司チェーン「くら寿司」にて、春の到来を告げる”さくら”と”いくら”をくら寿司で楽しむ「桜鯛といくら」フェアを開催!

さらに「KURA ROYAL」ブランドから、春の訪れを祝うお祭り“イースター”をイメージしたスイーツ「幸福のたまご」が新たに期間・数量限定で発売されます☆

くら寿司 「桜鯛といくら」フェア/KURA ROYAL「幸福のたまご」

発売日:2025年4月4日(金)

販売店舗:全国のくら寿司店舗

※一部メニューは予定数量に達し次第、販売終了となります

くら寿司にて「【愛媛県産】桜鯛」や「桜鯛湯引き(一貫)」「塩いくら」などが登場する「桜鯛といくら」フェアを期間限定で開催。

さらにトリュフ、フカヒレに続く、高級食材を使用した”茶碗蒸し”シリーズの新メニューや、見た目は”ビール”な驚きのパスタも新たに登場します。

また、“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわった「KURA ROYAL」から、「幸福のたまご」が新登場。

ほかにも思わず写真を撮りたくなるような見た目がかわいいスイーツもラインナップされます☆

【愛媛県産】桜鯛

価格:250円

販売期間:2025年4月4日(金)〜4月13日(日)

※「宇和島店」では販売されません

桜の咲く3月から4月に水揚げされる産卵期前のマダイ。

魚体がきれいなピンク色になることから桜鯛と呼ばれ、産卵に備えて身に栄養を蓄えるため脂乗りが良く、この時期にしか食べられない旬の味覚です。

「桜鯛といくら」フェアで提供される「【愛媛県産】桜鯛」は、最も美味しいとされる2堊宛紊里發里鮓形。

熟成をさせることで、旨みを引き出しています。

桜鯛湯引き(一貫)

価格:115円

販売期間:2025年4月4日(金)〜4月13日(日)

天然の桜鯛を使用し、強い旨みが特徴の「桜鯛湯引き(一貫)」

特に旨みがつまっている皮目をおいしく味わってもらうために、湯引き加工で提供されます。

いくら軍艦(一貫)

価格:115円

販売期間:2025年4月4日(金)〜4月6日(日)

3日間限定で「いくら軍艦(一貫)」を特別価格の115円で販売。

くら寿司の担当バイヤーが現地に行き、厳選した鮮度の良いイクラが、国内の加工場にて目視で細かく選別されています。

くら寿司特製の醤油ベースのタレに漬け込み、味を染み込ませることで際立つ濃厚なコクと、プチっとした食感が楽しめる一貫です。

※ 特別価格は4月6日までの販売価格です。また、店舗により価格が異なります

塩いくら

価格:350円

販売期間:2025年4月4日(金)〜5月1日(木)

水揚げ場に近い加工場で、漁獲後、素早く加工した鮮度抜群のイクラを使用した「塩いくら」

鮮度が良いからこそ、今では珍しく、昔ながらの塩のみで仕上げており、よりイクラ本来の旨みを堪能できます。

ねっとりとしたコクと風味が楽しめるお寿司です。

極上かにといくら

価格:280円

販売期間:2025年4月4日(金)〜4月27日(日)

イクラのコクとカニの甘みが相性抜群の「極上かにといくら」

特製の醤油ベースのタレに漬け込んだプチプチ食感のイクラと、繊細な甘みを味わえるふわふわ食感のかに身を盛り合わせた豪華な一皿です。

【大分県産】ゆずぶり(一貫)

価格:150円

販売期間:2025年4月4日(金)〜4月27日(日)

脂乗りの良いブリを厳選した「【大分県産】ゆずぶり(一貫)」

ゆず由来の成分を混ぜた餌でブリを飼育することで、ブリの旨みと爽やかなゆずの風味が口の中に広がります。

ほのかにゆずが香る身を使用した、食べやすい一品です。

チキンステーキ(トマトソース)

価格:230円

販売期間:2025年4月4日(金)〜4月13日(日)

蒸気入りのオーブンでジューシーに仕上げたチキンの皮面を高温で焼き上げることで、肉の旨みやロースト感をアップさせた「チキンステーキ(トマトソース)」

トマトソースの酸味にチーズソースのコクが合わさり、チキンの旨みとマッチします。

うにクリーム茶碗蒸し

価格:390円

販売期間:2025年4月4日(金)〜5月29日(木)

※予定数量に達し次第、販売終了となります

持帰り:不可

高級食材を使用した「トリュフクリーム茶碗蒸し」「フカヒレあんかけ茶碗蒸し」に続く新メニューとして「うにクリーム茶碗蒸し」がラインナップ。

ウニの風味が広がるうにクリームに生のウニもトッピングした豪華な一品です。

ウニの濃厚なコクと風味豊かな茶碗蒸しのお出汁の香りが合わさり、より上品な味わいが楽しめます。

ビルボナーラ

価格:680円

販売期間:2025年4月4日(金)〜5月1日(木)

※予定数量に達し次第、販売終了となります

持帰り:不可

”見た目はビール?!”な驚きのパスタ「ビルボナーラ」が新登場!

ビールジョッキに入った、ビールのような見た目のカルボナーラです。

ビールの泡は、甘みを抑えたホイップクリームを使用し、液体部分は濃厚なカルボナーラを使用。

お箸で混ぜて味わうことで、クリーミーなカルボナーラを堪能できます。

KURA ROYAL「幸福のたまご」

価格:各480円

販売期間:2025年4月4日(金)〜4月25日(金)

※各店舗1日数量限定

※店舗により販売時期がずれる場合があります

ラインナップ:

第1弾「メロン」内容:うさぎチョコ、メロンアイス、カスタードワッフルチップ、カットマスクメロン、フローズンヨーグルト、メロンクリーム、カットスポンジ第2弾「マンゴー」内容:うさぎチョコ、マンゴーアイス、カスタードワッフルチップ、マンゴーチャンク、フローズンヨーグルト、マンゴームース、カットスポンジ第3弾「いちご」内容:うさぎチョコ、いちごアイス、カスタードワッフルチップ、カットいちご、フローズンヨーグルト、果肉入りいちごクリーム、カットスポンジ

持帰り:不可

※「グローバル旗艦店原宿」「大阪・関西万博店」では販売されません

厳選された素材を贅沢に使用した、こだわりのオリジナルスイーツブランド「KURA ROYAL」から、春の訪れを祝うイースターを表現した「幸福のたまご」が新登場。

春の訪れを祝うお祭り“イースター”が「卵型のパフェ容器」「3色のパステルカラー」、イースターバニーをイメージした「うさぎ型のチョコ」で表現されています。

メロン、マンゴー、いちごと時期によって使用するフルーツを変えて提供されるのもポイントです。

※予定数量に達し次第、販売終了となります

ぷるぷるたこさんゼリー

価格:240円

販売期間:2025年4月4日(金)〜5月29日(木)

持帰り:不可

「ぷるぷるたこさんゼリー」は、黒ゴマで目を表現した見た目がかわいいタコの形をしたイチゴ風味のゼリー。

お皿を軽く揺らしたり、スプーンで触れることで、ぷるぷるとした動きが楽しめます。

クリームいちご大福

価格:330円

販売期間:2025年4月4日(金)〜5月1日(木)

持帰り:不可

いちご大福に、口当たり滑らかなホイップを組み合わせた「クリームいちご大福」

上品な甘さとほどよい酸味のバランスが絶妙な和スイーツです。

春の訪れを告げる豪華で色鮮やかなお寿司やスイーツが多数ラインナップ。

2025年4月4日よりくら寿司にて開催される 「桜鯛といくら」フェアと、期間限定スイーツの紹介でした☆

※店舗により価格は異なります

