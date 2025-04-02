TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÀÐÀî¸©Æâ¤ÇÈòÆñ½êÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬²¾Àß½»Âð¤Ê¤É¤Ë°Ü¤ê¡¢ÈòÆñ¼Ô¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÐÀî¸©¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢ÎØÅç»Ô¤Ê¤É¤ÇÈòÆñ½êÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿11¿Í¤¬Àè·î¤Þ¤Ç¤Ë¼«Âð¤äÊÌ¤Î»ÜÀß¤Ë°Ü¤ê¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÈòÆñ¼Ô¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µîÇ¯9·î¤Î¹ë±«¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸½ºß¤â46¿Í¤¬¸øÌ±´Û¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±þµÞ²¾Àß½»Âð¤¬Àè·î¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ´°À®¤·¡¢º£·îÃæ¤Ë¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÎµîÇ¯1·î¤Ë¤Ï3Ëü4000¿ÍÍ¾¤ê¤¬ÈòÆñ½êÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯3¤«·î¤¬·Ð¤Á¡¢Éü¶½¤Ï¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£