Y-3がペトラ・コリンズとモニ・ハワースによる2025年春夏コレクションの新ビジュアルを公開

Y-3 は、2025年4月1日から「Spring/Summer 2025 コレクション」の新ビジュアルを公開しました。今回は、2025年春夏の新コレクションの発売を記念して、Y-3との長年のコラボレーターであるペトラ・コリンズとモニ・ハワースがタッグを組み、キャンペーンビジュアルを担当しました。Courtesy of adidasロサンゼルスで撮影されたビジュアルは、「創造性、二面性、一体感」についての瞑想的な世界観で、山本耀司とアディダス、モニ・ハワースとペトラ・コリンズ、私たちすべてを結びつける物語を讃えるメッセージが込められています。

量子のもつれ(空間と時間を超越した永続的な結合)という概念的な枠組みを用い、注意深く構成されたこのイメージは、絶え間ないつながりの物語を紡ぎ出します。モニ・ハワースによって撮影された写真は、カメラが被写体となっているペトラ・コリンズの間を揺れ動き、写真家と被写体との永続的な関係に目が向く構成になっています。Courtesy of adidasまた、夢について語る電話での会話を中心に構成されたショートフィルムも二人が生み出す世界観に引き込まれる作品です。Courtesy of adidas