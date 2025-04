『トップガン』(1986)『トップガン マーヴェリック』(2022)のアイスマン役や『バットマン フォーエヴァー』(1995)のバットマン役などで知られる米俳優のヴァル・キルマーが現地時間2025年4月1日、肺炎のため亡くなったことがわかった。

65歳だった。娘で女優のメルセデス・キルマーが米に明らかにした。

米ロサンゼルス出身のキルマーは名門ジュリアード音楽院演劇科で演劇を学び、1986年の『トップガン』ではトム・クルーズのライバルとなるアイスマン役でブレイク。オリバー・ストーン監督の『ドアーズ』(1991)やカート・ラッセルと共演の『トゥームストーン』(1993)など映画出演を重ね、『バットマン フォーエヴァー』ではスーパーヒーロー役にも挑戦した。同年の『ヒート』(1995)ではロバート・デ・ニーロが演じる犯罪組織ボスの部下として強烈な活躍を見せた。

2017年には咽頭がんを患ったことを公表し、治療のため声を失った。アイスマン役を再演した『トップガン マーヴェリック』では、コンピューターのタイピングを通じて主人公マーヴェリックの相談を受ける重要なシーンに登場。アイスマンがタイピングを行うアイデアはだった。

この撮影でトム・クルーズは、感極まって涙を流したことを。ジョセフ・コシンスキー監督も、同シーンについて「とにかく感動的だった」「忘れられない思い出」と。

キルマーはSNSを通じてファンとの交流を楽しんでいた。生前最後の投稿は3月23日、自身のライフワークとなった絵画製作の一枚の紹介だった。

たくさんの感動をありがとうございました。心よりお悔やみ申し上げます。

