The Registerはこのほど、「Microsoft's many Outlooks are confusing users and employees」において、Microsoftが提供している複数種類のOutlookが自社の社員を含む多くのユーザーを混乱させていると指摘した。現在、Microsoftのメールクライアントの「Outlook」は、以前からあるバージョンと2024年に正式リリースされた新バージョンがある。2つのアプリは同時にインストールすることが可能であり、Microsoftは新バージョンへの移行を推奨しているものの、現時点ではどちらを利用するかはユーザーに判断が委ねられている。