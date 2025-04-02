¥¬¡¼¥·¡¼»á¡Ö¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸À¤¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ä¡×ÊÖÇ¼Ì¿Îá¢ª¼º¸ú¤Î¥¢¥ì¡ÈÊÖ´Ô¡É¥Ý¥¹¥È
¥¬¡¼¥·¡¼¤³¤È¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÅìÃ«µÁÏÂ»á¤¬¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÊÖ´Ô·è¤Þ¤Ã¤¿¡¼¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡¡²¿¤è¤ê¤â¤¤¤ÞÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¡2025Ç¯°ìÈÖ¤ÎµÈÊó¤ä¡¼¡ª¡ª¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¤Ï4·î1ÆüÉÕ¤±¡£¸á¸å2»þ37Ê¬¤´¤í¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å2»þ´Ö¸å¤Î1Æü¸á¸å4»þ27Ê¬¤´¤í¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¨¤¨¤ä¤Ä¤ä¤Ê¡¼¡¡¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤È¤Ï¡¡¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¸À¤¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤ï¡Ä¡¡¤¢¡¢°úÍÑ¤·¤Æ¤¿¾Ð¾Ð¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¥¬¡¼¥·¡¼»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢23Ç¯3·î¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°ÙÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤ò¼è¤ê¡¢·Ù»¡Ä£¤¬¹ñºÝ·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¡ÊICPO¡Ë¤Ë¹ñºÝ¼êÇÛ¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢23Ç¯4·î¤Ë¹ñºÝ¼êÇÛ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Î¹·ô¤Ï23Ç¯3·î¤ËÊÖÇ¼Ì¿Îá¤¬½Ð¤Æ¡¢Íâ·î¤Î4·î¤Ë¥¬¡¼¥·¡¼»á¤¬ÂÚºßÃæ¤À¤Ã¤¿¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤ÎÎÎ»ö´Û¤ËÊ¶¼º¤òÆÏ¤±¡¢¼º¸ú¡£¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï23Ç¯6·î¤Ëµ¢¹ñ¸å¤ËÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢24Ç¯3·î¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÇÄ¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ïº£¤â¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¡£¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤ÎÎ¹·ôºÆ¼èÆÀ¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£Î¹·ôË¡¤ÎÂè½½»°¾ò¤Ï¡Ö³°Ì³Âç¿ÃËô¤ÏÎÎ»ö´±¤Ï¡¢°ìÈÌÎ¹·ô¤ÎÈ¯µëËô¤ÏÅÏ¹ÒÀè¤ÎÄÉ²Ã¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤¬¼¡¤Î³Æ¹æ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÎ¹·ô¤ÎÈ¯µëËô¤ÏÅÏ¹ÒÀè¤ÎÄÉ²Ã¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢3¹æ¤Ë¡Ö¶Øîþ°Ê¾å¤Î·º¤Ë½è¤»¤é¤ì¡¢¤½¤Î¼¹¹Ô¤ò½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇËô¤Ï¼¹¹Ô¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼Ô¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¢¤ë¡£
¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ï¡¢³°Ì³Áê¤¬Î¹·ôÈ¯µë¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÎ¹·ô¤òºÆ¼èÆÀ¤Ç¤¤¿¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¤¿¤À¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤ÎÎ¹·ô¼èÆÀ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤Î¡Ö¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤È¤Ï¡¡¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¸À¤¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤ï¡Ä¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤â¡¢¥¨¡¼¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Î¥Ý¥¹¥È¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤ó¡¡¤À¤Þ¤µ¤ì¤Á¤Ã¤¿¡¼¡×¡ÖÆâÍÆ¤¬¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¤ó¤èw¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤ë¤«¤é¿®ÍÑ¤¹¤ë¤ïw¡×¡Ö±³¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¡Ý¡Ý¡Ý¤¤WWW¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤¬¡×¡ÖÂáÊá¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£