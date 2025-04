超ときめき♡宣伝部が、4月1日19時に、結成10周年を記念したYouTube生配信を行った。本来は<超ときめき♡宣伝部結成記念フリーライブ>と題し、横浜赤レンガ倉庫イベント広場で結成10周年をお祝いするフリーライブを予定していたが、終日にわたり雨の予報が出ており、会場付近で強風が見込まれる中で、観客やスタッフの安全の確保、会場設営が困難になることが予想されるため、開催中止になっていた。

このフリーライブの代替企画として急遽、YouTube生配信ライブが開催されることが決定。結成10周年のお祝いをしようと、約1万人のファンがYouTubeに集結するなか、生配信の1曲目は「最上級にかわいいの!」をパフォーマンスする。続いて、4月30日にリリースされる両A面シングル「世界でいちばんアイドル/ひみつのふふふ」から、テレビアニメ『ひみつのアイプリ リング編』のエンディング主題歌として4月6日からOAされる「ひみつのふふふ」と、これまで10年活動できたことに対してファンへの感謝の気持ちと「人生の主役は自分なんだ」という強いメッセージが込められた、まさに10周年を迎える超ときめき♡宣伝部の集大成的楽曲「世界でいちばんアイドル」を初披露した。新曲「世界でいちばんアイドル」歌唱前のMCで、坂井仁香は「人生の主役は自分なんだって、誰だって輝くアイドルになれるんだよ、っていう思いが込められている自己肯定感を上げてくれる、自分自身をときめかせてくれる応援ソングになっています。私たちは宣伝部員(ファンの呼称)さんに支えられてアイドルとしてときめくことができています。そして、みんながいるから『世界でいちばんときめくアイドル』として日々活動することができています。本当にいつもありがとうございます。これから、10年目も私たちがみんなをたくさんときめかせます!」と時折涙で言葉を詰まらせながら、ファンへの感謝の気持ちを語った。そして、スペシャルなお知らせとして、超ときめき♡宣伝部の2025年夏のツアーの開催が決定したことが伝えられ、ツアーの詳細スケジュールも発表された。10周年記念の生配信を終えて、辻野かなみは「今回、天気の影響でフリーライブが中止になり、生配信になってしまったんですが、たくさんの方々が配信を通して見てくださって、全国各地から宣伝部員さんたちが見てくれたのがとても嬉しかったです。これからまだまだ超ときめき♡宣伝部の夢は続いていくので、たくさんの方々と一緒に夢を叶えて、世界中の皆さんがときめきであふれるように私たちはこれからも活動を続けていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします」と結成10周年を迎え、新たなスタートを切る超ときめき♡宣伝部の部長として、強い決意を語った。また4月1日に、4月30日にリリースされる両A面シングルのジャケ写もオフィシャルHPで公開された。なお、「世界でいちばんアイドル」のミュージックビデオは、4月2日0時にYouTube公開となる。

リリース情報



シングル「世界でいちばんアイドル/ひみつのふふふ」2025年4月30日(水)[形態]・豪華盤 ※初回生産限定(mu-mo SHOP限定盤):CD+Blu-ray+KiT ALBUM AVZ1-61529/B〜C・ファンクラブ限定盤 ※初回生産限定(mu-mo SHOP限定盤):CD ONLY AVC1-61530・アイドル盤(通常盤TYPE-A):CD+DVD AVCD-61527/B・ふふふ盤(通常盤TYPE-B):CD+DVD AVCD-61528/B・辻野かなみ盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61520・杏ジュリア盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61521・坂井仁香盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61522・小泉遥香盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61523・菅田愛貴盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61524・吉川ひより盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61525・超ときめき♡宣伝部盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61526