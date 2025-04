心安らぐ静かな茶室で抹茶の世界を堪能！グランマーブル「抹茶体験」

グランマーブルは、2025年3月より、グランマーブル祇園本店の茶室で、抹茶体験を楽しめる新しいプランをスタートしました。

グランマーブル「抹茶体験」

■プラン内容

●利用時間

約30分

●価格

1,870円(税込)

●ご参加可能年齢

13歳以上

●各回4名様まで

1名様よりお申込みいただけます。

3名様以下での予約は相席の場合もあるのでご了承ください。

予約は不要ですが、お客様のご都合に合わせて予約も承っています。

事前に予約いただけますと、よりスムーズに案内ができます

●予約時間帯

11:00〜、12:30〜、14:00〜、15:30〜、17:00〜

(ネットでの予約は前日までにお願いします。

店頭での予約も承ります。)

●場所

グランマーブル祇園本店1階にて受付(スタッフにお声掛けください。)

京都発祥マーブルデニッシュ専門店、株式会社グランマーブル(本社:京都市南区上鳥羽北島田町93番、代表取締役:山本 正典)は、2025年3月より、グランマーブル祇園本店の茶室で、抹茶体験を楽しめる新しいプランをスタートしました。

初めての方でも、レクチャー動画を見ながら抹茶を点てる体験ができます。

グランマーブルのデニッシュを使った焼菓子とともに楽しめます。

さらに、このプランに参加者限定で、坪庭でのセルフィ撮影も楽しめます。

静かな和の空間で思い出の一枚を残すことができる特別な体験です。

賑わう京都・祇園にありながらも、心安らぐ静かな茶室で抹茶の世界を堪能できます。

■自分で抹茶を点てる“抹茶体験”

グランマーブル祇園本店の奥にある茶室で、レクチャー動画を見ながら自分で抹茶を点てます。

抹茶の点て方、飲み方まで説明したレクチャー動画は4か国語(日本語・英語・中国語・韓国語)に対応。

茶道具(茶碗・茶筅(ちゃせん)・茶杓(ちゃしゃく)・棗(なつめ))を使った抹茶体験は写真や動画を撮って楽しむのもおすすめ。

京都旅行の思い出になること間違いなし。

グランマーブルのデニッシュを使った焼菓子(マーブルクランチまたはマーブルクルート)と一緒に楽しめます。

茶室と坪庭

■坪庭で想い出の写真を

茶室と坪庭はこのプランにご参加の方専用となります。

坪庭の魅力は、その静けさと美しさ、自然との調和にあります。

喧騒から離れ、心を落ち着ける静かな癒しの空間としてリフレッシュにも最適です。

坪庭のフォトスポットで写真を撮ったり、くつろいだりとゆっくり楽しめます。

