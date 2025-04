LANAが、1stアルバム『20』のデラックス版となる『20 +』を本日リリースした。今作は2024年末にリリースしたアルバム『20』に、新たに7曲を追加収録したデラックス版として制作された一作だ。2025年3月の中ごろより、「Stronger (feat. Awich)」や「Red Wine (It Tastes Young & Rich)」などの新曲を先行配信しており、それぞれが話題になっていた中での本配信となった。

リリース情報



配信限定アルバム『20 +』配信中:https://lnk.to/g62VxtID01. Stronger (feat. Awich) 3/12(水)先行配信02. No.5 Remix (feat. Vingo)03. HERE04. 花・魁 (feat. Medusa, E.V.P & IFE)05. 直線06. NARANAI07. Red Wine (It Tastes Young & Rich) 3/19(水)先行配信08. Still Young More Rich (feat. Watson)09. Street Princess10. No.511. 202112. it’s okay13. HATE ME14. For Life