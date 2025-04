JO1が、5周年記念ベストアルバム『BE CLASSIC』を本日リリースした。併せて、TikTokにてアルバムリリースを記念した特別キャンペーンがスタートした。TikTokのアプリ内に特設サイトがオープンしており、「音楽アプリに追加」機能にてタイトル曲「BE CLASSIC」をはじめとするベストアルバム『BE CLASSIC』の収録楽曲を、音楽配信サービスに直接追加することが可能になっているという。JO1のTikTok でしか見ることができない動画や、新曲を使用したユーザーの投稿など、さまざまなコンテンツが楽しめるとのことだ。また、4月15日まで、アプリ内で“JO1”と検索すると、特設サイトへアクセス可能な検索バナーが表示される。

リリース情報



ベストアルバム『BE CLASSICBE』2025年4月2日(水)発売◆初回限定盤A(CD+DVD)価格:\4,400l@(税込)[CD]1.BE CLASSIC2.EZPZ3. Hottie with the Hot Tea4. Be There For You5.Bon Voyage6 無限大 (INFINITY) 20257.Love seeker8.WHERE DO WE GO9. 飛べるから10.MONSTAR11.Prologue12.Venus13. 僕らの季節 14.Born To Be Wild15.Design16.ツカメ 〜 It’s Coming 〜(JO117.Run&Go 18.JOin us!![DVD]”Quiz to the TOP!” 前編◆初回限定盤B(CD+DVD)価格:\4,400(税込)[CD]1.BE CLASSIC2.EZPZ3. Hottie with the Hot Tea4. Be There For You5.Bon Voyage6 無限大 (INFINITY) 20257.Love seeker8.WHERE DO WE GO9. 飛べるから10.Dreaming Night11.Blooming Again12.Lemon Candy13.Romance14.ICARUS15.Touch!16.YOLO konde17.ZERO18.Trigger[DVD]”Quiz to the TOP!” 後編◆通常盤(CD)価格:\3,850(税込)[CD]1.BE CLASSIC2.EZPZ3. Hottie with the Hot Tea4. Be There For You5.Bon Voyage6.無限大 (INFINITY) 20257.Love seeker8.WHERE DO WE GO9. 飛べるから10.Gradation11.Phobia12.君のまま13.ICY14.Shine A Light15.Aqua16.Get Inside Me17.STAY 18.Happy Merry Christmas(JO1 ver.)◆FC限定盤(CD)価格:\5,500(税込)[CD]1.BE CLASSIC2.EZPZ3. Hottie with the Hot Tea4. Be There For You5.Bon Voyage6.無限大 (INFINITY) 20257.Love seeker8.WHERE DO WE GO9. 飛べるから10.Mad In Love11.HAPPY UNBIRTHDAY12.My Friends13.With Us14. 流星雨15.Safety Zone16.GO17.NEWSmile18.We Alright[DVD]”JO1 ONE SHOT”