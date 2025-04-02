FOMARE、全10公演の＜揉みに揉まれて10周年＞ツアー開催決定
FOMAREが6月より、バンド結成10周年記念ツアー＜“揉みに揉まれて10周年”ツアー＞を開催することが発表となった。
◆FOMARE 画像
同ツアーは6月4日の仙台RENSAを皮切りに7月24日の渋谷Spotify O-EASTまで、9都市10公演をまわるもの。ワンマンもしくは対バン形式で開催される予定だ。対バン相手は後日発表されるとのこと。
チケットぴあ先行受付は4月8日23:59まで。
■＜FOMARE “揉みに揉まれて10周年”ツアー＞
6月13日(金) 新潟・NIIGATA LOTS
6月18日(水) 北海道・札幌CUBE GARDEN
6月19日(木) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION (★)
6月24日(火) 広島・広島LIVE VANQUISH (★)
6月26日(木) 福岡・福岡BEAT STATION (★)
7月03日(木) 長野・長野CLUB JUNK BOX (★)
7月17日(木) 大阪・大阪BIGCAT
7月18日(金) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
7月24日(木) 東京・渋谷Spotify O-EAST
(★)＝ワンマン公演
※対バンは後日発表
▼チケット
前売り￥4,500(+1drink)
【チケットぴあ先行】
受付期間：4/1(火)12:00〜4/8(火)23:59
https://w.pia.jp/t/fomare-tour2025/
■＜FOMARE presents SLAM CIRCUIT 2025 OSAKA＞
4月26日(土) 大阪のライブハウス4会場にてサーキット形式
会場：BIGCAT / Live House ANIMA / Live House Pangea / Live House BRONZE
open14:00 ※全会場 ※start時間は各会場異なります。
▶BIGCAT 出演者
FOMARE、TETORA、ねぐせ。、HERO COMPLEX
▶Live House ANIMA 出演者
アルステイク、ONIONRING、さよならポエジー、シンガーズハイ
▶LIVE HOUSE BRONZE 出演者
waterweed、See You Smile、SHE’ll SLEEP、THE FOREVER YOUNG
▶Live House Pangea 出演者
EVERLONG、ザ ニンクス、ジ・エンプティ、LOFT
（問）サウンドクリエーター / 06-6357-4400
関連リンク
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