沖縄の魅力を丸ごと体験！コピス吉祥寺『沖縄気分』

コピス吉祥寺は、2025年4月26日(土)〜4月29日(火・祝)の期間、「沖縄」の魅力を体験できるイベント『沖縄気分』を開催します。

コピス吉祥寺『沖縄気分』

・開催日時:2025年4月26日(土)〜2025年4月29日(火・祝)

11:00〜20:00

・開催場所:コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料 :無料

・主催 :コピス吉祥寺

※イベントの詳細は随時コピス吉祥寺HPで確認してください。

※雨天決行、荒天中止します。

※画像はイメージです。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合があります。

コピス吉祥寺は、2025年4月26日(土)〜4月29日(火・祝)の期間、「沖縄」の魅力を体験できるイベント『沖縄気分』を開催。

コピス吉祥寺で初開催する同イベントでは、沖縄らしさを感じられる様々なグルメやアイテムが勢揃い!

キッチンワゴンで提供する飲食は、暑い季節に食べたくなる沖縄料理を多数ラインナップし、沖縄グルメの魅力を楽しめます。

更に、やちむん焼きや琉球ガラスなど、沖縄ならではの伝統的なアイテムなども取り揃え、沖縄を感じることのできる商品を販売します。

また、ステージでは沖縄の伝統芸能であるエイサーや、琉球國祭り太鼓、沖縄出身アーティストによるライブで会場を盛り上げます。

ゴールデンウィーク中、吉祥寺で沖縄の気分を存分に味わえる4日間です!

■青空の下でお酒とともに堪能できる沖縄料理

郷土料理を中心に、沖縄を感じられる様々なフードメニューを提供します。

沖縄の食文化に触れながら美味しい味覚を堪能できます。

【グルメPICKUP】

ポークおむすび

「ポークおむすび」

沖縄の食文化であるポークおむすび。

ついつい何個もたべてしまう!そんな中毒性のあるおむすびを是非ご賞味下さい!

「沖縄そば」

沖縄の郷土料理である「沖縄のそば」。

もちもちした麺と豚骨やかつお節でとった濃厚な出汁を味わって。

ブルーシールアイス

「ブルーシールアイス」

大定番のブルーシールアイス。

沖縄ならではのフレーバーもご準備しています。

暑い夏にぴったり!

アグー豚フランクフルト

「アグー豚フランクフルト」

沖縄のブランド豚「アグー豚」を使用したフランクフルト。

肉汁あふれるジューシーな味わいです。

お酒のおつまみにもどうぞ!

「オリオンビール」

沖縄では定番な「オリオンビール」。

さっぱりとした喉越しは暑い夏にぴったりです。

「泡盛」

沖縄県の伝統的な蒸留酒である「泡盛」。

濃厚で芳醇な香りは、グルメとの相性も完璧◎

その他、沖縄の特産フルーツを使った「沖縄サワー」なども用意しています!

青空の下という調味料をプラスして、おいしいお酒と、おいしい沖縄料理を堪能してください。

※画像はイメージです。

■沖縄ならではの伝統的なアイテムや特産品を販売!

やちむん焼きや琉球ガラスなど沖縄には数々の伝統工芸品があります。

そんな沖縄の特産品やお土産品、沖縄の生活が感じられる雑貨など、見てるだけでも楽しい商品が並びます。

●沖縄チャンプルゥ雑貨喜器

東京の下町“十条”で1970年代の沖縄をコンセプトに伝統的なやちむん・琉球ガラスなど沖縄雑貨をはじめオリジナルTシャツやヴィンテージ古着などのアメリカン雑貨とまさにチャンプルゥ(ごちゃまぜ)な商品を扱っているお店です。

どこか懐かしくて可愛くてなんとも泥くさいそんな商品を紹介します。

沖縄チャンプルゥ雑貨喜器 琉球ガラス

沖縄チャンプルゥ雑貨喜器 雑貨

●ユンタクヤ

『ゆんたく』とは沖縄の方言でおしゃべり。

地元の人と『ゆんたく』して取り揃えた、お菓子、食品をはじめ工芸品や生活雑貨などの沖縄特産品やお土産品を数多く扱っています。

ユンタクヤ サーターアンダーギー

ユンタクヤ

うるま市から、沖縄で愛される商品を販売するお店が2店舗出店!

●龍華

沖縄食材の豚皮をじっくり揚げた高タンパク&糖質ゼロの健康おやつ『アンダカシー』の専門店「龍華」が出店。

沖縄で生まれ育った、古い昔から沖縄県民に愛され続けた健康スナック菓子。

ダイエット中のお酒のおつまみにも最高!沖縄お土産にも人気の新鮮なアンダカシーを工場直送で届けます。

龍華 アンダカシー

●株式会社徳森養鶏場

沖縄・うるま市の「くがにたまご」徳森養鶏場が、沖縄と北海道、様々な地域の恵みを重なり合い作った、こだわりの卵をたっぷり使用したバームクーヘンをお届けします!

たまご屋さんだからこそできる、本物の美味しさを堪能できます!

株式会社徳森養鶏場 バームクーヘン

■沖縄気分が存分に楽しめるステージ!

沖縄の伝統芸能であるエイサーをはじめ、琉球國祭り太鼓、沖縄出身のシンガーソングライターなど、沖縄気分が満喫できるステージを毎日おこないます。

青空に響きだす、力強い太鼓やエイサーなどのパフォーマンスを楽しめます。

[エイサーパフォーマンス]

4月26日(土)14:00〜

●「町田琉」 エイサーパフォーマンス

東京都町田市を活動の拠点として、伝統ある沖縄県中部のエイサーを沖縄市胡屋青年会に師事し、エイサーだけに留まらず、地域貢献や青年育成などの基本的概念やルールを青年会より継承し活動。

エイサー隊の統一感や男性の迫力ある太鼓の音に加え、一斉に「ひねる、回転する、太鼓を回す、飛び跳ねる」といった躍動感、対照的な女性の優雅でしなやかな踊りが魅力です。

町田琉

4月27日(日)14:00〜

●「東京中野区新風エイサー」 パフォーマンス

東京都中野区を拠点に沖縄の伝統芸能「エイサー」の演舞を行っている団体です。

「若さ・元気・勢い」をモットーに、大学生中心としたメンバーで地域貢献のため活動中!

沖縄出身者が吹かせる“風”を感じられます。

東京中野区新風エイサー

4月28日(月)19:30〜

●「琉球國祭り太鼓 東京支部」 エイサーパフォーマンス

「琉球國祭り太鼓」は、沖縄の伝統芸能エイサーをベースにした、独自の振り付けとダイナミックなバチさばきが特徴の創作太鼓集団です。

1982年に沖縄市の泡瀬を中心とした若者たちによって結成され、現在、その輪は沖縄を超えて世界規模にまで活動の場を広げています。

人に「魅せる」ための踊りを重視する、創作エイサー団体のパフォーマンスを楽しめます。

琉球國祭り太鼓 東京支部

4月29日(火)14:00〜

●「横田西多摩エイサー太鼓」 パフォーマンス

1996年に横田米軍基地内の沖縄出身者によって結成された団体で、東京都福生市を地元とした多摩地域に密着し、活動を行っているエイサー団体です。

エイサーをやってみたいと思っているメンバー大募集中!

こどもから大人まで老若男女幅広いメンバーで会場を盛り上げます。

横田西多摩エイサー太鼓

[沖縄ミュージック]

4月28日(月)14:00〜

●「ヒデシシ」

ヒデ(堀内ヒデ俊)とシシ(中里真子)の唄三線男女ユニット。

沖縄民謡たっぷり男女コンビ唄を中心にお届けします!

ヒデシシ

4月29日(火・祝) (1)12:00〜 (2)16:00〜

●「野崎万葉」

沖縄県出身シンガーソングライター。

小さい時から歌を唄うのが大好きで小学生から自ら作詞作曲をはじめ、舞台やミュージカル活動を経て現在は都内のライブハウスなどで活動中。

ライブでは三線を使っての歌唱も。

見た目からは想像できない沖縄独特のダイナミックな歌声を楽しめます。

野崎万葉

■コピス吉祥寺施設概要

コピス吉祥寺は、『GREENINGしよう。

』(GREENING=生命力と新鮮さを回復させて、自然な状態の自分にもどすこと)というコンセプトのもと、この吉祥寺という街から、豊かな暮らし方を広めていくためのアイデアをたくさん用意しています。

(1) 施設名称 コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2) 所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3) 交通 JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4) 建築概要 延床面積 約46,000m2/

建物規模 A棟 地下1階・地上7階、B棟 地下1階・地上9階

(5) 駐車場 100台

コピス吉祥寺アクセスMAP

コピス吉祥寺外観

A館3階屋外スペース「GREENING広場

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 沖縄の魅力を丸ごと体験!コピス吉祥寺『沖縄気分』 appeared first on Dtimes.