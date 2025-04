豆蔵デジタルホールディングスは、2025年3月31日開催の取締役会において、グループ4社の統合および社名変更を決議。

下記の通り発表しました。

豆蔵デジタルホールディングス

■社名変更について

統合に伴い、2025年10月1日(予定)をもって、現在の社名「株式会社豆蔵デジタルホールディングス」から、「株式会社豆蔵」へ商号を変更します。

「豆蔵」は、創業以来、ソフトウェア工学、システム工学、ロボット工学、AI技術を柱に、先進的な開発力と技術支援を提供してきたブランドです。

今回の社名変更により、グループのブランドイメージを統一し、顧客に対する認知度と信頼感を高めるとともに、グローバル市場での競争力を一層強化していきます。

※本商号変更は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会における定款変更の承認および合併効力発生を条件とし、2025年10月1日付で発効予定です。

