ジャパンウェルスアドバイザーズは、2025年3月18日(火)に警視庁久松警察署より「警視庁特殊詐欺被害防止アドバイザー」を受嘱しました。

ジャパンウェルスアドバイザーズ

ジャパンウェルスアドバイザーズは、2025年3月18日(火)に警視庁久松警察署より「警視庁特殊詐欺被害防止アドバイザー」を受嘱。

これを受け、“警視庁特殊詐欺被害防止アドバイザー”として官公庁・地方自治体・事業法人・学校法人向けに出張セミナーを実施し、詐欺被害防止の啓発活動をより一層強化していきます。

IFA(独立系金融アドバイザー)を抱える組織として活動する中で、投資詐欺を未然に防げる機会もありますが、完璧に防げるわけではありません。

金融アドバイザーとして、顧客のお金に近い立場にいる同社が何かできることはないかと常に模索しています。

〈警視庁特殊詐欺被害防止アドバイザーとしての活動〉

近年、投資詐欺や特殊詐欺等の手口はますます巧妙化しており、企業や学校法人のみならず、官公庁や地方自治体でも対策が求められています。

Lifetime IFAではこれまで、退職金の運用や金融リテラシー向上に関するセミナーを幅広く提供してきましたが、今回の委嘱を受け、投資詐欺や特殊詐欺被害防止に特化したセミナーも新たに展開します。

■法人向け 出張セミナーやイベント等でのセミナーを実施

同社は、金融の専門家として、官公庁・地方自治体・事業法人・学校法人向けに出張セミナーを実施し、以下のようなテーマで実践的な知識を提供します。

・退職金運用セミナー

・金融リテラシー向上セミナー

・投資信託・外貨建一時払保険・ファンドラップ・債券・株セミナー

・「成功」に導く資産運用講座!失敗してしまったと後悔する前に!シニアセミナー

・教員向けセミナー

・投資詐欺・特殊詐欺被害防止セミナー(NEW!)

・オーダーメイドセミナーも可能です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 金融機関出身アドバイザーによる法人向け 出張セミナーを実施!ジャパンウェルスアドバイザーズ appeared first on Dtimes.