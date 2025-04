ファイル制作・管理からメディア配信などワンストップで実現！DADAN「ゴラクうぇぶ！」

DADANが提供する電子書籍の制作から管理、納品に至るまでの一連の業務効率化とコスト削減を実現するクラウドツール「DEDEN」を活用し、日本文芸社が新メディア「ゴラクうぇぶ!」をリリースしました。

■「ゴラクうぇぶ!」について

「ゴラクうぇぶ!」は、日本文芸社が新たに立ち上げたWEBマンガメディアです。

同社の人気漫画誌「週刊漫画ゴラク」で連載中の作品やオリジナル作品を中心に、幅広いジャンルの作品を配信していきます。

「DEDEN」を基盤システムとして採用することで、ファイル制作・管理からメディア配信、さらには電子書店への納品までをワンストップで実現しています。

■DEDENによる業務効率化とシームレスな流通の実現

「DEDEN」は、電子書籍管理業務に必要な書誌情報やファイルの管理、EPUB制作や話分割などのファイル制作機能を備えたクラウドベースのツールです。

今回の「ゴラクうぇぶ!」では、「DEDEN」の機能を活用して以下の成果を実現しています。

〇ファイル制作からメディア配信までのワンストップ化:

「DEDEN」内でマンガファイルの登録から各話の分割、メディアへの配信設定までを一元管理。

複数のツールを行き来する必要がなく、作業時間の大幅削減に成功。

〇メディアドゥへの自動納品を実現:

メディアで配信した作品は「DEDEN」を通じて、電子書籍取次事業者である株式会社メディアドゥへ自動納品され、全国の主要電子書店での配信も効率的に実施。

連載から電子書店までのシームレスな流通をサポート。

〇ユーザーフィードバックを活かした売上拡大:

メディアでの読者反応を即時に把握し、単行本や分冊版の販売戦略に反映することが可能に。

読者ニーズに合わせた効果的なマーケティング施策の展開を実現。

■「DEDEN」の特徴・提供価値

〇ファイル・書誌管理がラクに

シンプルで直感的に処理できるクラウドベースのインターフェースで、従来の複雑な書誌情報やファイルの管理作業が簡単になります。

〇EPUB制作+話分割が安く簡単に

自動化された制作機能により、短時間でEPUBや話分割ファイルを作成可能。

人件費や制作コストの大幅削減が見込まれます。

〇納品にかかる手間を最小限に

制作・登録したファイルを予め指定した納品先に自動納品。

書誌情報は納品先の書式にあわせて自動変換されるので、納品における手作業を大幅に削減します。

縦読みマンガの自動リサイズやサムネイル生成などにも対応しています。

〇グローバル展開を支援する翻訳機能

作品の多言語展開をサポートする翻訳機能を実装。

原稿データから直接翻訳作業を行うことができ、海外展開にかかる時間とコストを大幅に削減します。

〇一貫したセキュリティ

クラウドプラットフォームにより、ローカル作業が限りなく少なくなり、セキュアな作業環境を維持します。

ファイル閲覧も暗号化を行い、デジタルリスクを軽減します。

〇自社メディア開発・運用を効率的に

自社の連載や試読メディアのCMSとしても利用が可能。

ファイルを一元管理するため、ファイル制作から連載、書店配信までシームレスに行うことが可能に。

運用が大幅に効率化します。

〇継続的な機能強化

顧客の声を踏まえ、より使いやすいサービスを提供するため定期的にアップデートを実施。

業界のニーズに合わせた新機能の開発を継続的に行っています。

