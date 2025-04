NHK長崎放送局、長崎放送、テレビ長崎、エフエム長崎、長崎文化放送、長崎国際テレビは、被爆80年にあわせて共同プロジェクトを立ち上げました。

長崎メディア共同プロジェクト

NHK長崎放送局、長崎放送、テレビ長崎、エフエム長崎、長崎文化放送、長崎国際テレビは、被爆80年にあわせて共同プロジェクトを立ち上げた。

2025年は終戦から80年、そして長崎では原爆投下から80年という節目の年です。

しかし世界では今なお、ロシアによるウクライナ侵攻をはじめ争いが続いています。

一方で、昨年は日本原水爆被害者団体協議会=日本被団協がノーベル平和賞を受賞しました。

こうした中、立ち上げた本プロジェクトは、我々長崎のマスメディアとして互いに協力しあい、今こそ長崎から世界へ、「長崎を最後の被爆地に」とのメッセージを発信し、平和への機運を醸成していく役目を果たしていきます。

【長崎のテレビ・ラジオ全局が参加】

長崎市に本社を構えるNHK長崎放送局、NBC、KTN、FM長崎、NCC、NIBが本プロジェクトに参加。

6局が共同でプロジェクトを立ち上げるのは初めてです。

終戦から80年、原爆投下から80年という節目の年に、プロジェクトのタイトルにもなった「いま、ひとつになる」ことで平和への機運を醸成していきます。

【共同PRスポットの作成・放送】

テレビ、ラジオの全局で共通のスポットを作成。

テレビ用では15秒と30秒、ラジオ用では20秒。

いま「過去を忘れない、未来に希望を灯す、日常の平和を伝えていく」決意を発信しています。

PR動画(15秒)

PR動画(30秒)

【年間を通した取り組み】

プロジェクト期間は2025年4月1日(火)〜12月31日(水)を予定。

年間を通して、共通のスポットを放送するほか、共同での活動や展開を予定しています。

NBCアナウンサー:住吉光

KTNアナウンサー:本田舞

NHK長崎放送局アナウンサー:長瀬萌々子、NCCアナウンサー:下田朋枝

NIBアナウンサー:佐藤肖嗣、FM長崎パーソナリティ:芳野裕美

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 平和への機運醸成を目指す!長崎メディア共同プロジェクト appeared first on Dtimes.