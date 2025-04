【週刊FLASH 4月15日号】 4月1日発売 価格:550円

光文社は「週刊FLASH 4月15日号」を本日4月1日に発売した。価格は550円。表紙と巻頭ページはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」で活動している中川心さん。

ライブ中の写真が、令和版の「奇跡の1枚」としてネットで話題となり、注目を浴びた中川さん。現在アイドルグループを3つかけもちしている彼女の小悪魔的魅力を捉えたカットを10ページにわたって掲載している。インタビューでは「最近ついたウソ」について語っている。

中川心(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ

サイバージャパンダンサーズに昨年加入したルーキーのYUYUさんが「FLASH」でアンコールグラビアを披露。YUYUさんは実家が桁違いのお金持ちとしても話題を呼ぶご令嬢。昨月披露した初グラビアが大きな話題を呼び、早速のアンコール掲載となった。

にしたんクリニック・西村誠司社長の自宅で撮影し、"大金持ち×大金持ち"という異色のシチュエーションのなかで、美貌とゴージャスなスタイルを惜しげもなく見せている。今後の飛躍が約束された、「全てを兼ね備えた美女」の姿を目に焼き付けて欲しい。FLASHデジタル写真集が近日発売の予定。

YUYU(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

乃木坂46の5期生五百城茉央さんが「FLASH」に初登場。4月からのカンテレ×FODドラマ「MADDER(マダー)その事件、ワタシが犯人です」で地上波連続ドラマの主演に初挑戦している。ドラマ出演は「嬉しい反面、主演となると不安な気持ちになった」と吐露。乃木坂46の先輩で女優として活躍する久保史緒里から受けたアドバイスについても語っている。

五百城茉央(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

抜群のスタイルを生かし、グラビアで活躍する横野すみれさんが「FLASH」に登場。同日発売のデジタル写真集のアザーカットを6ページにわたり掲載している。本人初となるガーターベルトにも挑戦し、美しいくびれを存分に披露している。グラビアのテーマが“悪女”ということもあり、今までより一層妖しく、大人の色気を醸し出しており、必見の作品だ。

横野すみれ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

横野すみれ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

