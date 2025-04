サンリオから「2025年サンリオキャラクター大賞」の開催を記念したグッズが登場!

全40キャラクターのキーホルダーや「I♡MEシリーズ」など、続々展開されます☆

サンリオ「2025年サンリオキャラクター大賞」記念グッズ

発売日:2025年4月10日(木)より順次

取扱店舗:全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他

今回で40周年を迎える「2025年サンリオキャラクター大賞」を記念したグッズが、2025年4月10日より4回にわたり登場。

第1弾で登場する「刺繍ワッペンキーホルダー」や「シークレット名札バッジ」、「シークレットラバーミラーキーホルダー」は、カバンや身の回りの持ち物に付けているだけで気分が上がるかわいいグッズになっています。

「刺繍ワッペンキーホルダー」では全40キャラクターが登場するなど、それぞれキャラクターのバリエーションが豊富なのもポイント。

好きなキャラクター、気になるキャラクターのアイテムをコレクションしたくなるラインアップとなっています。

第2弾の「I♡MEシリーズ part1」では、“I♡ME(もっと自分を好きになっちゃおう!自分を大切に思う気持ち)”を表現。

キャラクターたちが自分のぬいぐるみをぎゅっと抱きしめているデザインが特長です。

「I♡MEシリーズ part1」からは、“好き”をもっと大切にしたくなるデザインで、かわいらしい「ぬいぐるみ」のほか、「シークレットチャーム」、「カスタムキーホルダー」が登場します。

さらに2025年5月14日には「I♡MEシリーズ part2」として、part1の3種が「マイメロディ」「シナモロール」「クロミ」をはじめ、「ウィッシュミーメル」「はなまるおばけ」「リトルフォレストフェロォ」などのラインナップで登場。

推しキャラクターのグッズを身に着け、40周年の節目を迎える「2025年サンリオキャラクター大賞」の投票に参加できるグッズを紹介していきます☆

第1弾「刺繍ワッペンキーホルダー/シークレットラバーミラーキーホルダー/シークレット名札バッジ」

実店舗発売日:2025年4月10日(木)販売ルート:全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー他※一部取扱いの無い店舗もあります※在庫についてのお問合せについて、状況により対応できない場合があります※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります。また、店舗により販売方法が異なる場合がありますサンリオオンラインショプ発売日:2025年4月10日(木)11:00販売サイト:本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店

第1弾では、たくさんのキャラクターにスポットを当てた「刺繍ワッペンキーホルダー」全40種が登場。

さらに、幅広いキャラクターラインナップで展開されるシークレットグッズとして「シークレット名札バッジ」全30種、「シークレットラバーミラーキーホルダー」全30種が展開されます。

刺繍ワッペンキーホルダー

価格:各550円(税込)

種類:全40種類

・(1段目左から)マイスウィートピアノ、クロミ、マイメロディ、ミミィ、ディアダニエル、ハローキティ、シナモロール、リトルツインスターズ、タキシードサム、タイニーチャム

・(2段目左から)がおぱわるぅ、あひるのペックル、バッドばつ丸、ハンギョドン、ポチャッコ、ウサハナ、ポムポムプリン、けろけろけろっぴ、コロコロクリリン、チアリーチャム

・(3段目左から)ルロロマニック、はなまるおばけ、ぺたぺたみにりあん、おさるのもんきち、チャーミーキティ、ジュエルペット、パティ&ジミー、KIRIMIちゃん. 、ぐでたま、こぎみゅん

・(4段目左から)ニャニィ二ュ二ェニョン、yoshikitty、まるもふびより、マロンクリーム、みんなのたあ坊、⁠ウィッシュミーメル、リトルフォレストフェロォ、ゴロピカドン、シュガーバニーズ、⁠⁠⁠⁠かぶきにゃんたろう

表と裏にそれぞれ異なる刺繍デザインが入ったワッペン形状のキーホルダー。

色々なところにつけやすいナスカンタイプで、二重カンも付いています。

シークレットラバーミラーキーホルダー

価格:各792円(税込)

種類:全30種(ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ウサハナ、まるもふびより、コロコロクリリン、おさるのもんきち、はなまるおばけ、シナモロール、リトルツインスターズ、ハンギョドン、あひるのペックル、マロンクリーム、⁠⁠⁠⁠⁠ミミィ、チャーミーキティ、タイニーチャム、ウィッシュミーメル、ぐでたま、がおぱわるぅ、クロミ、ポチャッコ、タキシードサム、マイスウィートピアノ、KIRIMIちゃん. 、チアリーチャム、パティ&ジミー、こぎみゅん、ぺたぺたみにりあん)

ラバー素材でぷっくりした仕上がりのミラーキーホルダー。

小さめサイズで持ち歩きに便利なほか、ナスカン付きなので鞄にそのまま付けられます。

シークレット名札バッジ

価格:各594円(税込)

種類:全30種(ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ウサハナ、まるもふびより、コロコロクリリン、おさるのもんきち、はなまるおばけ、シナモロール、リトルツインスターズ、ハンギョドン、あひるのペックル、マロンクリーム、⁠⁠⁠ミミィ、⁠⁠チャーミーキティ、タイニーチャム、ウィッシュミーメル、ぐでたま、がおぱわるぅ、クロミ、ポチャッコ、タキシードサム、マイスウィートピアノ、KIRIMIちゃん. 、チアリーチャム、パティ&ジミー、こぎみゅん、ぺたぺたみにりあん)

クリップ付が付いた、アクリル素材の名札バッジ。

台紙は差し替えられ、裏面はお名前スペースになっているので推し活にもぴったりです!

第2弾「ぬいぐるみ/シークレットチャーム/カスタムキーホルダー」

実店舗発売日:2025年4月16日(水)販売店舗:全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー他※一部取扱いの無い店舗もあります※在庫についてのお問合せについて、状況により対応できない場合があります※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります。また、店舗により販売方法が異なる場合がありますサンリオオンラインショプ発売日:2025年4月16日(水)10:00販売サイト:本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店

第2弾では「I♡MEシリーズ part1」と題して「ハローキティ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「タキシードサム」などのキャラクターの「ぬいぐるみ」全10種が登場。

さらに「シークレットチャーム」全10種、「カスタムキーホルダー」全10種も加えた3グッズがラインナップされます。

「ぬいぐるみ」と「シークレットチャーム」は、キャラクターたちが自分のぬいぐるみをぎゅっと抱きしめているデザインで、I♡ME(もっと自分を好きになっちゃおう!自分を大切に思う気持ち)を表現しているのもポイントです。

ぬいぐるみ

価格:各3,498円(税込)

種類:全10種

・(1段目左から)あひるのペックル、ハンギョドン、けろけろけろっぴ

・(2段目左から)がおぱわるぅ、タキシードサム、バッドばつ丸、チャーミーキティ

・(3段目左から)ポムポムプリン、ハローキティ、ポチャッコ

キャラクターたちが自分のぬいぐるみをぎゅっと抱きしめているデザイン。

I♡ME(もっと自分を好きになっちゃおう!自分を大切に思う気持ち)を表現した「I ♡ MEシリーズ part1」のぬいぐるみです。

ハートでときめく様子を表現した吹き出しもポイント☆

スマイル投票ノベルティ「デジタルキャラクターズカード」

サンリオショップでのお買い物やチェックインなどのアクションで、Sanrio+アプリ内で貯まる「スマイル」

100スマイルを2回分の投票クーポンに交換すると、サンリオキャラクターのデジタルカードがランダムで1枚もらえます☆

「デジタルキャラクターズカード」は全90種。

コレクションしたくなる、2025年のサンリオキャラクター大賞のテーマをモチーフにした特別なデザインです。

※詳しくは20254月中旬頃、サンリオ公式ポータルサイトで配信予定です

※デジタルカードはSanrio+内にコレクションされます

※1回で交換できる上限は10口まで

※サンリオオンラインショップでの配付はありません

サンリオキャラクター大賞グッズ第3弾・第4弾も続々登場!

第3弾では、「えらんでミニ巾着」が登場します。

フェイス型のミニ巾着と、全面にデザインが入ったミニ巾着を、それぞれ1枚ずつ選んで組み合わせられるグッズになっています。

第4弾では「I♡MEシリーズ part2」が仲間入り☆

「2025年サンリオキャラクター大賞」について

投票期間:2025年4月10日(木)11時〜5月25日(日)

初回速報(1〜10位):2025年4月15日(火) 13時

「Sanrio+」限定発表(1〜20位):2025年4月25日(金) 12時ごろ

中間発表(1〜20位):2025年5月13日(火)13時

※投票サイト上で「Sanrio+」IDでログインすると全順位(1〜90位)を見ることができます。

結果発表(1〜90位):2025年6月29日(日)

※「SANRIO FES 2025」にて発表。詳細は後日公開予定

※各発表時間については変更の可能性があります

投票方法:

(1)公式投票サイトで投票

(2)サンリオショップ投票(お買い物をしてWEB投票)

(3)サンリオオンラインショップ本店で投票

(4)いちご新聞で投票

(5)【「Sanrio+」会員限定】スマイル投票(サンリオショップ投票・WEB投票)

(6)【「Sanrio+」会員限定】まいにち投票スタンプ チケット投票(WEB投票)

(7)【「Sanrio+」会員限定】ラブパワージャ〜ンプッ!アップゲーム チケット投票(WEB投票)

(8)【「Sanrio+」会員限定】ハートあつめ ステージ特典チケット投票(WEB投票)

(9)【「Sanrio+」会員限定】「なかよしキャラさがし」で投票(WEB投票)

(10)サンリオとコラボレーションしている企業のサービスでの投票

詳細URL: https://www.sanrio.co.jp/news/etc/mx-ranking2025-20250312/

投票サイトURL:https://ranking.sanrio.co.jp

サンリオキャラクター大賞は450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベントです。

1986年にサンリオの機関紙「月刊いちご新聞」でスタートし、それ以来、多くのファンに支えられながら、はがき投票・店頭投票からWEB投票へと進化。

日本国内にとどまらず、世界中のファンが参加できるイベントへと成長しています。

2024年には投票総数が5,700万票を超え、過去最多を記録。

ファンの熱い応援が、このイベントの大きな原動力となっています。

また、2025年のテーマは『キミと未来へ ジャ〜ンプッ!』です。

このテーマには、40周年という節目の年を迎えたサンリオキャラクター大賞がこの先の未来も、ファンとともにさらに大きく「ジャ〜ンプッ!」し、サンリオから世界中に笑顔と幸せの輪を広げていきたいという思いが込められています。

さまざまなキャラクターのグッズがラインアップする、「サンリオキャラクター大賞」ならではの特別なグッズ!

「2025年サンリオキャラクター大賞」記念アイテムは、2025年4月10日(木)の第1弾を皮切りに、第4弾まで順次販売されます。

©2025 SANRIO CO.,LTD. 著作:(株)サンリオ ©︎2025 JMA Co.,Ltd.

