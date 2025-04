ハセガワモビリティは、ライトブルーの色味にカゴはYADEAのコーポレートカラーであるオレンジを施し、丸みの帯びた愛くるしいフォルムで誰にでも受け入れやすいデザインの特定小型原動機付自転車CC-01Tを2025年4月7日(月)より発売します。

YADEA「特定小型原動機付自転車CC-01T」

ハセガワモビリティは、ライトブルーの色味にカゴはYADEAのコーポレートカラーであるオレンジを施し、丸みの帯びた愛くるしいフォルムで誰にでも受け入れやすいデザインの特定小型原動機付自転車CC-01Tを2025年4月7日(月)より発売。

価格は、286,000円(税込)。

主にYADEA直営店舗の表参道ショールームやECサイト、家電量販店で販売。

【スペック情報】

モデル名 :CC-01T

バッテリー :48V20Ah

モーター定格出力:500W

最高速度 :20km/h

走行モード :車道モード20km/hのみ

最大航続距離 :100km

登坂能力 :15度

防水レベル :IP65

ブレーキ :フロント:油圧式ディスクブレーキ

リア :油圧式ディスクブレーキ

タイヤ :20インチ

充電時間 :6時間

適正荷重 :75kg

製品重量 :27kg

サイズ :1672(長さ)×593(幅)×1117mm(高さ)

フレーム :アルミニウム合金

認証 :CE、UL、PSE、性能等確認試験

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 丸みの帯びた愛くるしいフォルム!YADEA「特定小型原動機付自転車CC-01T」 appeared first on Dtimes.