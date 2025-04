抱っこひもの装着と赤ちゃんの抱き入れが2ステップ！Pittoresk「Pittoresk BABY CARRIER FIRST」

「Pittoresk(ピトレスク)」は、はじめて使うママ・パパでも簡単に装着できる日本製抱っこひも「Pittoresk BABY CARRIER FIRST」を2025年4月25日(金)から全国のアカチャンホンポで販売開始します。

Pittoresk「Pittoresk BABY CARRIER FIRST」

対象月齢: 生後14日(体重3.2kg以上/身長51cm以上)〜12ヵ月(体重11kg)まで

仕様 : 対面抱っこ、おんぶ、前向き抱っこ

カラー : ブラック

価格 : 税込16,500円

販売場所: 「アカチャンホンポ」全国各店舗

「アカチャンホンポオンラインショップ」

「LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA」

「ラッキーベイビーストア」

「ラッキーベイビーストア 楽天市場店」

*掲載情報は全て予定です。

内容が変更になる可能性があります。

■「Pittoresk BABY CARRIER FIRST」とは

日本で一番長い歴史を持つ抱っこひもメーカー、ラッキーインダストリーズが設計生産する日本製抱っこひもです。

抱っこひもの装着と赤ちゃんの抱き入れを2ステップで行うため、はじめて抱っこひもを使うママ・パパでも、首すわり前の赤ちゃんをしっかり支えながら簡単に抱っこをすることができます。

さらに、バックルにはマグネットバックルを採用しており、近づけるだけでカチッと留めることができます。

■3POINT

(1)簡単な装着&抱っこ

腰ベルトがなく、サッと装着。

マグネットバックルなので簡単に留めることができます。

(2)スムーズなおんぶ

リュックを背負うようにスムーズにおんぶ。

肩ベルトが厚く安定感があります。

お掃除や洗濯など、家事の際に便利です。

(3)快適なフィット感

新生児に特化しているので、首すわり前の赤ちゃんでもしっかりとフィットします。

■コンパクト&軽量

総重量が約565gと軽くて持ち運びに便利です。

まぶしい日差しから赤ちゃんを守る寝かしつけに便利な通気性抜群のメッシュフード付きです。

Pittoresk BABY CARRIER FIRST

