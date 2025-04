Betty Boop(TM)コラボ！Ha-Li-C STORE by HYBRID「VISION STREET WEAR」

『Ha-Li-C STORE by HYBRID(ハリックストア バイ ハイブリッド)』にて、世界中で愛される「Betty Boop(TM)」と、歴史あるストリートブランド「VISION STREET WEAR(ビジョン ストリート ウェア)」とのコラボ新作アイテムを2025年4月2日(水)AM10時から販売開始します。

Ha-Li-C STORE by HYBRID「VISION STREET WEAR」

発売日 : 2025年4月2日(水) AM10時〜

販売場所: Ha-Li-C STORE by HYBRID

■商品のポイント

VISION STREET WEARの要素を取り入れた完全描き起こしイラストを使用。

Y2Kテイストを取り入れ、夏のスケーターファッションを楽しむベティーちゃんがポイント。

カスレ風加工やポイント刺繍など細部までこだわったデザインで、キャラクターグッズの枠を超えた本格的なアパレルアイテムとして仕上げています。

■アイテム紹介

FRONT BACK TEE 5,390円(税込)

カスレ風のプリントを施し、

古着屋さんで見つけた掘り出し物のようなヴィンテージ感を演出。

バックプリントは後ろ姿になっていてギミックの効いたデザイン。

GRAFFITI TEE 5,390円(税込)

落書きのようなラフなタッチのイラストの横には

手書き風の文字刺繍が散りばめられています。

SPRAY TEE 5,390円(税込)

ロゴを壁にスプレーアートしている後ろ姿のベティーちゃん。

フロントはワンポイントプリントのみでコーデに合わせやすいデザイン。

RAGLAN TEE 5,390円(税込)

クラシックカーにスケボーを詰め込んだベティーちゃん。

コラボ要素を散りばめた、ポスター風イラストT。

OVER SHIRT 7,590円(税込)

全面刺繍のBIGシャツ。

Tシャツの上からでも羽織れる余裕のあるサイズ感で、

夏のコーディネートが広がります。

